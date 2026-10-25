Por: Portal Bogotá

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Durante la semana del lunes 26 de octubre al viernes 30 de octubre de 2026, Bogotá y varios municipios cercanos enfrentarán cortes de agua programados debido a trabajos realizados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Estos trabajos de mantenimiento y verificación en las redes de agua potable buscan asegurar un mejor suministro y evitar daños más graves en la infraestructura, lo que hace necesaria la suspensión temporal del servicio en diferentes sectores.

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De acuerdo con la información proporcionada por la EAAB, el lunes 26 de octubre, los barrios de Santa Helena, Victoria Norte, Prado Pinzón, entre otros, en la localidad de Usaquén, tendrán corte de agua desde las 2:00 p. m. por 4 horas, por verificación de un macromedidor. El martes 27, sectores de Engativá como Álamos Sur y Aeropuerto verán interrumpido el suministro desde las 9:00 a. m. por 24 horas debido a la instalación de otro macromedidor; en Bosa y otras localidades se llevarán a cabo distintos tipos de mantenimiento durante el día, incluyendo cierres y desvíos de red.

El miércoles 28 de octubre, los cortes continuarán en zonas como Engativá Pueblo, Salitre Occidental, Granjas de Techo en Fontibón, así como varios barrios de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, además de municipios como Gachancipá. Las intervenciones abarcan desde instalación de accesorios y válvulas hasta empates de redes, afectando el servicio por periodos de hasta 27 horas en algunos casos.

El jueves 29 y viernes 30 de octubre, barrios en localidades como Engativá, Bosa, Kennedy, Usaquén, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, así como los municipios de Soacha, Mosquera, Funza y Madrid también experimentarán cortes por tareas de mantenimiento preventivo, correctivo, y verificación de macromedidores. Los horarios y la duración de la suspensión varían según el sector y el tipo de trabajo programado. Estas labores buscan evitar afectaciones mayores y garantizar un suministro óptimo en el futuro, según la EAAB.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomienda a los ciudadanos almacenar agua previamente en sus reservas, limitar su consumo durante los cortes a lo esencial, y utilizar el servicio de carrotanques prioritario para clínicas, hospitales y lugares concurridos, el cual puede solicitarse llamando a la Acualínea 116. Las recomendaciones buscan mitigar las molestias que estos trabajos puedan ocasionar en la rutina diaria de los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá con cortes de agua programados entre el 26 y el 30 de octubre de 2026?

Entre los barrios más reconocidos afectados por los cortes de agua de acuerdo con la EAAB se encuentran Santa Helena, Victoria Norte, Prado Pinzón, Tarragona, Mazurén y Colina Campestre en Usaquén; Álamos Sur y Aeropuerto en Engativá; Islandia, Gran Colombiano y Pacho Ancho en Bosa; Molinos Norte y Santa Ana Occidental, entre otros. Los cortes y su duración concreta varían dependiendo del sector y las labores técnicas que se adelanten.

¿Qué recomendaciones ha dado la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ante los cortes de agua?

La EAAB aconseja llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas, y usarla de forma racional, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, el servicio de carrotanques está disponible para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, y puede solicitarse a través de la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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