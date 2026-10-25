Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En la capital, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a los habitantes y visitantes de Bogotá a participar en una experiencia que une la cultura y el arte con el espacio público: los recorridos del Museo Abierto de Bogotá en Suba. Según la información oficial publicada en el portal “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, estas jornadas tendrán lugar el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre de 2026, y ofrecerán la oportunidad de recorrer y conocer en detalle las intervenciones artísticas creadas por los ganadores de la Beca Museo Abierto de Bogotá en Suba 2026.

Sigue a PULZO en Discover

Durante estos recorridos gratuitos, los asistentes podrán interactuar de primera mano con las obras de arte instaladas en distintos puntos emblemáticos de la localidad de Suba. La primera ruta, prevista para el 7 de noviembre, se hará a pie e iniciará a las 10:00 a. m., extendiéndose hasta el mediodía. El recorrido contempla paradas en puntos clave como La Campiña (carrera 97 y calle 146D), El Mirador (calle 146B entre carreras 89 y 86) y Puente de la Vida (calle 145 con avenida Suba), ofreciendo la posibilidad de apreciar el contexto y el impacto de cada intervención urbana. Durante el trayecto, acompañantes proporcionarán información sobre cada una de las intervenciones y los procesos creativos involucrados, de acuerdo con Idartes.

La segunda jornada, programada para el 8 de noviembre, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., será un circuito en bicicleta. Esta ruta inicia en el Portal de Suba, junto al tótem de Portal de Suba, y recorre otros espacios emblemáticos como el Portal de Suba (avenida Suba con avenida Ciudad de Cali), La Campiña, El Mirador, Puente de la Vida, IED Colegio Gustavo Morales Morales (calle 129 con carrera 55B) y Puente Diego Felipe Becerra (calle 116 con avenida Boyacá). El circuito busca llegar a varios rincones de la localidad, permitiendo un acercamiento inclusivo y participativo.

Es importante destacar que la organización recomienda a los participantes llevar hidratación, usar protector solar, revisar el buen estado de la bicicleta, usar casco y protección para la lluvia, garantizando así la seguridad y el disfrute de la actividad, según resalta el mismo portal “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los recorridos del Museo Abierto de Bogotá en Suba en noviembre de 2026?

Los recorridos del Museo Abierto de Bogotá en Suba incluyen una caminata el 7 de noviembre de 2026 por La Campiña, El Mirador y Puente de la Vida, y un circuito en bicicleta el 8 de noviembre por el Portal de Suba, La Campiña, El Mirador, Puente de la Vida, IED Colegio Gustavo Morales Morales y Puente Diego Felipe Becerra, ambos organizados por Idartes y con acceso gratuito para el público.

¿Qué recomendaciones dan para participar en los recorridos artísticos de Suba con Idartes?

De acuerdo con la información dada por el Instituto Distrital de las Artes, Idartes, para quienes participen en las rutas artísticas a pie o en bicicleta es importante portar hidratación, usar protector solar, contar con bicicleta en buen estado, llevar casco y protección para la lluvia, con el fin de disfrutar de las actividades de manera segura y adecuada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z