Detrás de múltiples señalamientos en el territorio nacional, el fraude cibernético e institucional en Colombia ha alcanzado un nivel de sofisticación crítico que amenaza la seguridad financiera de empresas y ciudadanos por igual.

Sigue a PULZO en Discover

Hoy en día, las redes delictivas emplean cédulas totalmente auténticas pertenecientes a personas fallecidas para concretar transacciones comerciales e institucionales de manera fraudulenta.

Esta preocupante realidad quedó al descubierto luego de la publicación de un exhaustivo informe elaborado por la firma tecnológica AUCO, experta en validación digital.

La compañía, que procesa mensualmente más de 250.000 comprobaciones de identidad para múltiples sectores de la economía, detectó una alarmante recurrencia de este fenómeno.

Lee También

De acuerdo con sus registros analíticos, aproximadamente 1.500 cédulas pertenecientes a ciudadanos fallecidos son ingresadas cada mes en procesos de validación y firma.

Esta preocupante estadística equivale a cerca de 50 intentos diarios de suplantación, superando dos casos por hora en los sistemas de autenticación digital.

Los datos proyectados por los analistas sugieren que cerca de 18.000 cédulas de personas difuntas podrían estar utilizándose al año para cerrar operaciones ilegales.

“Estamos viendo documentos reales de personas fallecidas que alguien intenta utilizar para pedir préstamos, financiar productos o firmar contratos. Como la cédula es auténtica, una revisión visual puede no detectar nada extraño”, explicó Santiago Montoya, CEO de AUCO y autor del informe.

El directivo remarcó que las estructuras criminales también acuden al hurto de documentos físicos, la adulteración fotográfica y el uso no autorizado de identidades.

Frente a este escenario, la Registraduría Nacional ha reiterado la urgencia de tramitar las defunciones de forma oportuna para proceder con el reporte correspondiente.

La entidad oficial informó que durante el año 2025 anuló 105 documentos por falsa identidad, mientras que hasta agosto de 2026 canceló 83 adicionales.

Ante estas vulnerabilidades del sistema comercial, el representante de AUCO fue enfático en la necesidad de transformar los procedimientos habituales: “mirar una cédula y comprobar que ‘parece original’ ya no alcanza”.

El experto sugiere implementar análisis biométricos, verificación facial con prueba de vida activa, consultas cruzadas en plataformas oficiales y canales alternativos de confirmación.

Las incidencias por suplantación no se limitan al sector bancario; también impactan significativamente a constructoras, inmobiliarias, firmas de venta directa, microcréditos y telecomunicaciones.

Cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio revelan que desde 2020 se han radicado más de 40.316 denuncias asociadas a la suplantación de identidad.

Adicionalmente, el mecanismo SIC Facilita atendió 13.983 Reclamaciones por casos similares, destacándose que 11.365 solicitudes correspondieron puntualmente a empresas prestadoras de telefonía e internet.

El panorama normativo dará un giro drástico con la entrada en vigor de la Ley Estatutaria 2573 de 2026, fijada para el 19 de noviembre.

La nueva legislación exigirá a las entidades comerciales demostrar con pruebas razonables los protocolos aplicados para verificar la identidad de sus clientes habituales.

Aquellas corporaciones que no acrediten las comprobaciones debidas tendrán que suspender cobros, revertir calificaciones negativas en centrales de riesgo y asumir las pérdidas económicas.

“Si la empresa no guardó evidencia de cómo validó la identidad, después no tendrá con qué demostrar que la operación fue legítima”, señaló Montoya.

Para blindar sus procedimientos, las organizaciones deberán preservar las imágenes del documento, registros de ubicación IP, comprobaciones biométricas y la fecha exacta del trámite.

¿Cómo saber si una cédula en Colombia es de alguien muerto?

Verificar la validez jurídica de un documento de identidad en Colombia constituye un paso fundamental para prevenir estafas, fraudes y suplantaciones de personas fallecidas.

Cualquier ciudadano o entidad empresarial puede constatar gratuitamente el estado legal de un documento de identificación nacional mediante el portal oficial de la entidad registradora.

El procedimiento virtual requiere ingresar el número del documento en la herramienta de consulta de certificados de vigencia habilitada por la autoridad electoral.

El aplicativo del Archivo Nacional de Identificación arroja de forma inmediata el resultado actualizado sobre la condición administrativa de la persona consultada.

Si el titular ha fallecido y la defunción fue debidamente reportada, el sistema genera la leyenda identificatoria que confirma la cédula cancelada por muerte.

Adicionalmente, las organizaciones privadas y del sector financiero pueden conectar sus sistemas tecnológicos a las bases de datos de la administración estatal.

Este enlace técnico permite validar automáticamente la autenticidad del documento y contrastar los datos en tiempo real antes de autorizar transacciones comerciales.

Las autoridades nacionales recomiendan verificar el certificado de vigencia para evitar el uso indebido de identidades extintas en contratos, créditos o trámites notariales.

En caso de detectar irregularidades o inconsistencias en los registros, las personas afectadas deben notificar de inmediato las anomalías ante las instancias judiciales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.