Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana abre nuevamente sus espacios a la cultura y la literatura, celebrando el ‘Festival Reverso Bogotá 2026’. De acuerdo con la información de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá - BibloRed, la cita para los amantes de la poesía y las artes será del 21 al 24 de octubre de 2026, invitando a disfrutar de la diversidad cultural y literaria de la ciudad. La programación del festival estará disponible a través de reconocidas emisoras universitarias y culturales, como Javeriana Estéreo 91.9 FM, LAUD 90.4 FM Estéreo, HJUT 106.9 FM, LEO Radio y Radio UNAL 98.5 FM, fomentando el acceso a la poesía en nuevos formatos y acercando estas expresiones a un público más amplio.

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Andrea Victorino, Directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y de BibloRed, resaltó que el festival destaca “el valor de las alianzas con las emisoras universitarias y culturales como una oportunidad para llevar la poesía más allá de los escenarios y las bibliotecas, acercarla a nuevos públicos y reconocer a los medios que contribuyen a divulgar las expresiones artísticas de la ciudad”. Esta estrategia busca fortalecer los lazos entre la creación literaria y la ciudadanía, promoviendo espacios de encuentro, reflexión y disfrute colectivo.

Durante el festival, los oyentes podrán acceder a contenidos especiales que exploran propuestas creativas y voces nuevas, consolidando a los medios aliados como vehículos fundamentales para la circulación cultural. La programación inicia el miércoles 21 de octubre con el concierto ‘La casa donde las mujeres escriben’, a cargo de la cantautora Victoria Sur, en el Centro Felicidad Chapinero. A lo largo de los días, distintas bibliotecas públicas serán escenario de encuentros con autores reconocidos como Juan Manuel Roca, Piedad Bonnett, Daniel Samper Pizano, Giuseppe Caputo y Federico Díaz-Granados. También se realizarán talleres, experiencias familiares y actividades interdisciplinarias, propiciando la participación de distintos públicos.

El sábado 24 de octubre será el cierre central con la ceremonia de premiación de Reverso Bogotá 2026 y el espectáculo ‘El ritmo de la rebeldía: ska y poesía’, con la participación de La Urband Sound Machine. Como reconocimiento al impacto social y cultural de las emisoras colaboradoras, ese mismo día se entregará el Sello Cultura Bogotá, subrayando su papel en la difusión de la vida artística y el fortalecimiento de la identidad capitalina, según informó BibloRed.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación del Festival Reverso Bogotá 2026?

De acuerdo con la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed, el festival inicia el miércoles 21 de octubre con el concierto 'La casa donde las mujeres escriben', protagonizado por Victoria Sur en el Centro Felicidad Chapinero. Las jornadas siguientes contemplan encuentros con autores como Juan Manuel Roca, Piedad Bonnett, Daniel Samper Pizano, Giuseppe Caputo y Federico Díaz-Granados en varias bibliotecas públicas, además de talleres y actividades para públicos diversos. El evento culmina el sábado 24 de octubre con la ceremonia de premiación y el espectáculo 'El ritmo de la rebeldía: ska y poesía'.

¿Qué es el Sello Cultura Bogotá y por qué se entregará en Reverso Bogotá 2026?

El Sello Cultura Bogotá es una distinción que reconoce la contribución de ciertos actores a la vida cultural de la capital. En el marco de Reverso Bogotá 2026, se otorgará a emisoras universitarias y culturales que han apoyado la difusión de la poesía y las artes, destacando su rol en fortalecer la participación de la ciudadanía y la circulación de las expresiones artísticas, según informó BibloRed.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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