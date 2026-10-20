Por: Portal Bogotá

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La iniciativa ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’ continúa consolidándose como un espacio clave para promover la cultura y la lectura en la capital, impulsando proyectos de editoriales independientes y emergentes. En este marco, la Alcaldía Local de Teusaquillo, en articulación con la Dirección de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), ha anunciado la apertura de la convocatoria "La Vuelta". Esta invitación, que estará disponible desde el 19 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2026, busca potenciar los procesos creativos de quienes participan en la industria editorial alternativa de la ciudad y ampliar la circulación de libros y publicaciones en los distintos espacios.

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Según información publicada en portales oficiales de la administración y espacios culturales de Bogotá, la sexta edición de "La Vuelta" se desarrollará del 10 al 13 de diciembre, teniendo como sede principal la Biblioteca Pública Virgilio Barco, uno de los escenarios más representativos para la promoción de la lectura en la ciudad. Este evento no solo resalta la importancia del libro como un artefacto vivo y esencial en el desarrollo cultural, sino que valoriza el trabajo de editores y editoras independientes, reconociendo los retos que enfrentan para sostener y consolidar sus proyectos, así como las oportunidades para crear nuevas alianzas y encuentros con lectores.

La convocatoria contempla dos categorías de participación: "independiente", dirigida a proyectos editoriales formalmente constituidos con al menos un año de existencia, y "emergente", para iniciativas comunitarias, autogestionadas, alternativas o fanzineras con una trayectoria mínima de un año. Solo se permite postularse en una de las dos categorías, cumpliendo a cabalidad los requisitos mencionados en las bases de la convocatoria. Las postulaciones se harán en línea, y es obligatorio adjuntar la documentación requerida en formato PDF, cuya veracidad será verificada posteriormente.

Las editoriales y colectivos seleccionados recibirán como incentivo la asignación gratuita de un módulo de exhibición y venta durante los días de la feria en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Además, se les incluirá en la estrategia de divulgación y prensa, y tendrán la posibilidad de proponer actividades culturales para la programación oficial del evento. La selección de los beneficiarios estará a cargo de un comité evaluador en el que participan representantes de la SCRD, BibloRed y la Cámara Colombiana de la Edición Independiente, aunque esta última solo tendrá voz en las deliberaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en la convocatoria La Vuelta 2026 para editoriales independientes en Bogotá?

Para participar en La Vuelta 2026, los interesados deben diligenciar completamente el formulario en línea y adjuntar los documentos solicitados en formato PDF, asegurándose de que cada archivo no supere los 10 MB. La inscripción debe hacerse únicamente entre el 19 de octubre y el 3 de noviembre de 2026. Es fundamental revisar que toda la información proporcionada sea verídica, ya que será sometida a verificación durante el proceso de evaluación.

¿Qué significa ser un proyecto editorial 'fanzinero' en el contexto de la convocatoria?

Dentro de la categoría "emergente", la convocatoria reconoce a los proyectos 'fanzineros' como aquellas iniciativas autogestionadas y alternativas que producen publicaciones llamadas 'fanzines'. Estos son materiales editoriales de circulación limitada y carácter independiente, usualmente realizados de manera artesanal, que buscan explorar propuestas creativas no convencionales y temas desde ópticas comunitarias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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