Por: Portal Bogotá

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En el barrio Madelena, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, se realizó un operativo para promover la limpieza y el correcto uso de los espacios públicos, bajo la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con información de la Policía de Bogotá y el grupo de Cazainfractores de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), durante la intervención, se identificó a dos ciudadanos que dejaron residuos de construcción y demolición en la vía pública. Las autoridades enfatizaron en la importancia de no abandonar escombros, basuras ni cualquier otro tipo de residuo en andenes, zonas peatonales o vías destinadas al uso colectivo.

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Según la información entregada por la Policía de Bogotá y la UAESP, se llevó a cabo una jornada pedagógica enfocada en sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado del entorno y la protección de los espacios comunes. Durante la actividad, se recordó que mantener estos sitios en buenas condiciones permite su disfrute y aporta a la movilidad general de quienes residen o transitan por esos lugares.

El operativo incluyó la aplicación de una medida correctiva de tipo pedagógico para los ciudadanos que incurrieron en esta conducta, contemplando la asistencia a un curso en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Con estas acciones, las autoridades buscan generar conciencia ciudadana y prevenir futuros episodios de mala disposición de residuos, como lo informó la UAESP a través de su red social X.

La UAESP también ha dispuesto Ecopuntos habilitados en la ciudad, destinados específicamente para la recepción de residuos de construcción y demolición. El objetivo es evitar que estos materiales terminen en espacios públicos, donde pueden ocasionar problemas ambientales, afectar la movilidad peatonal y propiciar situaciones conflictivas de convivencia. Las autoridades insisten en que es responsabilidad de los residentes, propietarios y responsables de obras utilizar los canales adecuados para la disposición final de estos materiales.

La invitación de la Policía de Bogotá, junto a la UAESP, es clara: la colaboración ciudadana es clave para mantener la localidad ordenada, limpia y segura, lo que redunda en beneficios para toda la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se pueden llevar los residuos de construcción y demolición en Bogotá?

Los residuos de construcción y demolición se deben llevar a los Ecopuntos habilitados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Estos puntos reciben materiales bajo condiciones específicas, evitando que los mismos terminen en vías, andenes o zonas peatonales, y así se previenen afectaciones ambientales y de movilidad.

¿En qué consiste la medida pedagógica aplicada por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar?

La medida pedagógica aplicada consiste en la asistencia a un curso orientado a sensibilizar a los infractores sobre la disposición adecuada de residuos de construcción y demolición. El objetivo es generar conciencia ciudadana y prevenir que se repitan comportamientos que afectan el espacio público y la convivencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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