Por: El Espectador

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A pocos días de que la Registraduría Nacional presente el calendario oficial para las elecciones territoriales de 2027, el Ministerio del Interior publicó un borrador de decreto que busca reglamentar la conformación de las asambleas departamentales en Colombia. Este documento, que aún está abierto a comentarios por parte de ciudadanos y sectores interesados, define cómo se integrarán estos organismos, los cuales tienen como funciones principales ejercer control político y dictar medidas de alcance regional dentro de los 32 departamentos del país. De acuerdo con lo consignado por El Espectador, la base legal para esta acción se encuentra en la necesidad que tienen los gobiernos de determinar el número de diputados que serán elegidos en los comicios regionales.

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El texto resalta que, de acuerdo con lo expuesto por el Ministerio del Interior, el acto administrativo es reglamentario, instrumental, preventivo y temporal. Además, está orientado a compilar y aplicar las disposiciones constitucionales y legales vigentes exclusivamente durante las elecciones programadas para 2027, sin modificar su contenido material ni su vigencia. De esta manera, el proceso mantiene consistencia jurídica y asegura transparencia en la aplicación de las reglas electorales.

Para precisar el número de diputados por departamento, el Ministerio toma como referencia el censo electoral departamental, es decir, la cantidad de personas habilitadas para votar en cada territorio. Esta explicación se apoya en lo indicado por la cartera de Rodrigo Lara y sigue lo estipulado en la Constitución de Colombia. Los diputados elegidos en estos comicios coinciden con las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejos municipales, las cuales están previstas para el año siguiente a la publicación del borrador.

Siguiendo lo establecido en un decreto anterior, expedido por el gobierno de Gustavo Petro en 2022, cada departamento mantendrá el mismo número de curules. Así, Antioquia tendrá la mayor representación con 26 diputados, seguido por Valle del Cauca con 21. Boyacá, Cundinamarca y Santander compartirán la tercera posición, cada uno con 16 asientos en sus respectivas asambleas. Departamentos como Tolima, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, entre otros, presentan diferentes cantidades, atendiendo siempre el criterio poblacional y constitucional.

Finalmente, queda pendiente la oficialización del calendario electoral por parte de la Registraduría, entidad liderada por Hernán Penagos. Según El Espectador, se espera que esta información se haga pública a finales de octubre, momento en el que comenzarán oficialmente las etapas del proceso electoral, que definirá el equilibrio del poder regional en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se determina el número de diputados en las asambleas departamentales de Colombia?

El número de diputados que integrarán las asambleas departamentales se define tomando como referencia el censo electoral de cada departamento, según lo anunciado por el Ministerio del Interior y reportado por El Espectador. Esta metodología busca garantizar una representación proporcional a la población habilitada para votar en cada región, siguiendo siempre las disposiciones constitucionales y legales.

¿Cuándo se publicará el calendario electoral para las elecciones territoriales de 2027?

De acuerdo con la información suministrada por El Espectador, la Registraduría Nacional, bajo la dirección de Hernán Penagos, tiene previsto presentar el calendario electoral al finalizar el mes de octubre. Este anuncio marcará el inicio del ciclo electoral para las elecciones territoriales de 2027 en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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