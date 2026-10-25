Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La muerte de Jimmy Rodríguez ha causado conmoción en Melgar, Tolima, y es motivo de una investigación en curso por parte de las autoridades, según los datos conocidos hasta el momento. El joven fue víctima de un violento ataque con arma de fuego en la avenida CAFAM, en circunstancias que hasta ahora no han sido totalmente aclaradas. Rodríguez recibió cuatro impactos de bala, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital Louis Pasteur, donde a pesar de los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas.

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La información preliminar, presentada en los reportes iniciales, indica que, después del ataque, la prioridad fue llevar al joven al centro asistencial para que fuera atendido lo más rápido posible. Sin embargo, la gravedad de las lesiones resultó irreversible, lo que generó aún más incertidumbre sobre los motivos y circunstancias exactas que llevaron a este lamentable desenlace.

Sobre el presunto responsable, algunos testimonios mencionan que habría llegado al sitio en motocicleta y luego de disparar escapó rápidamente, según lo registrado en las primeras versiones. Aunque se trata de un punto importante para el avance en la investigación, aún no se ha confirmado la identidad de la persona ni se conocen los motivos detrás del crimen. Este aspecto mantiene abierta la investigación, pues hasta ahora ninguna fuente oficial ha revelado detalles que permitan esclarecer qué originó la agresión contra Rodríguez.

Mientras tanto, las autoridades en Melgar avanzan con la recopilación de pruebas y declaraciones para reconstruir los hechos y establecer con claridad qué fue lo que ocurrió en el ataque. Además, el proceso investigativo tiene como objetivo descubrir quién estuvo detrás del homicidio y cómo se desarrollaron los hechos desde el inicio hasta la huida del presunto agresor. Hasta el momento, ni la identidad del atacante ni el móvil del crimen han sido revelados por los investigadores, por lo que el homicidio permanece en la etapa inicial del esclarecimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el ataque a Jimmy Rodríguez en la avenida CAFAM de Melgar?

El ataque a Jimmy Rodríguez ocurrió en la avenida CAFAM de Melgar, Tolima, cuando un individuo, presuntamente a bordo de una motocicleta, llegó al lugar y le disparó en varias oportunidades. Rodríguez recibió cuatro impactos de bala y fue trasladado de urgencia al hospital Louis Pasteur, pero murió debido a la gravedad de las heridas. La identidad del agresor y el motivo del ataque aún no han sido confirmados por las autoridades.

¿Qué avances tiene la investigación del homicidio de Jimmy Rodríguez en Melgar?

La investigación está centrada en reconstruir la secuencia de los hechos y determinar la identidad del responsable. Hasta ahora, las autoridades recopilan pruebas y testimonios para establecer con certeza qué ocurrió. No hay, por el momento, un móvil confirmado ni un responsable identificado públicamente, por lo que el caso sigue abierto y en fase inicial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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