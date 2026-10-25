Así como un terremoto en Vanuatu se robó las miradas en el mundo, Colombia revivió temores en la madrugada de este domingo 25 de octubre por un aviso que no pasó desapercibido en el país.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió una alerta a la 1:14 a. m. por un temblor de magnitud 3.0 con profundidad superficial, que tuvo como epicentro a Chaparral en Tolima.

El movimiento sísmico se sintió especialmente en Ibagué, la capital del departamento, en una situación que había puesto a la región con especial atención porque semanas atrás se vivió de manera repetida.

La tranquilidad en general se da porque el hecho no implicó ninguna clase de daño material ni percance humano, justo en un fin de semana en el que el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026 todavía causa impacto.

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Cabe recordar que en Pereira colapsó un edificio que estaba afectado y el video causó sorpresa entre propios y extraños al observar cómo las consecuencias de ese doloroso episodio siguen vigentes, a pesar del tiempo transcurrido.

Precisamente por eso es que resulta pertinente darle seguimiento a los eventos telúricos a nivel nacional, como el ahora registrado en el último domingo del décimo mes del año.

Departamentos como Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío fueron los más golpeados por el mencionado terremoto, pero en Tolima también hubo complicaciones.

En esa misma línea, mantenerse alerta y que las regiones en cuestión sigan bajo lupa para evitar cualquier clase de sorpresas resulta determinante en este periodo de alarmas constantes.

El Servicio Geológico Colombiano explicó qué pasa con Chaparral y Chocó para que sean lugares de constante epicentro de temblores, como sucedió ahora para estar pendientes de reacción.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Ante un temblor en Colombia, la prioridad consiste en protegerse, conservar la calma y evitar decisiones precipitadas. Las autoridades recomiendan actuar de acuerdo con el lugar donde se encuentre la persona.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indica que, durante un sismo, se debe agacharse, cubrirse y sujetarse. Esta técnica reduce el riesgo de golpes por caída de objetos.

Si la persona se encuentra dentro de una edificación sismorresistente, no debe correr hacia la salida mientras el movimiento continúa. Lo indicado es buscar protección bajo un mueble resistente o junto a una columna estructural.

También se recomienda alejarse de ventanas, espejos, lámparas, estanterías, balcones y objetos colgantes. Estos elementos pueden desprenderse y causar lesiones graves durante el movimiento.

En caso de que la edificación no cuente con sismorresistencia, la recomendación es evacuar lo más rápido posible. La evacuación debe realizarse por las escaleras y nunca mediante el ascensor.

Si la persona está en la calle, debe alejarse de edificios, postes, árboles, cables eléctricos y estructuras que puedan colapsar. Buscar un espacio abierto reduce los riesgos de caída de escombros.e

Después del movimiento, las autoridades piden cerrar los registros de agua, energía y gas antes de evacuar. Esta acción previene incendios, fugas y accidentes adicionales.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) recuerda que los sismos pueden generar réplicas. Por ello, se recomienda permanecer alerta y no regresar de inmediato a zonas dañadas.

La preparación previa resulta fundamental. Cada hogar debe contar con un plan familiar que incluya un punto de encuentro, contactos de emergencia y una ruta de evacuación conocida.portal.gestiondelriesgo.gov+1

La UNGRD recomienda identificar zonas seguras dentro de la vivienda y mantener objetos pesados asegurados. También sugiere tener disponibles documentos importantes, agua, alimentos no perecederos y un botiquín básico.portal.gestiondelriesgo.gov+1

Si una persona siente un sismo, puede reportar cómo lo percibió a través de Sismo Sentido, plataforma oficial del Servicio Geológico Colombiano. Este registro ayuda a complementar la información técnica del evento.

En caso de emergencia, las personas pueden comunicarse con la línea única de emergencias 123. Este canal permite reportar heridos, incendios, fugas de gas o estructuras con riesgo de colapso.

Mantener la calma sigue siendo la recomendación principal. Una respuesta ordenada permite proteger la vida propia y facilitar la ayuda a personas cercanas durante una emergencia sísmica.

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