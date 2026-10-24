Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 3.0 sacudió la mañana del miércoles 21 de octubre al municipio de Chaparral, situado en el sur del departamento del Tolima. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 7:52 a.m. y se caracterizó por ser superficial, lo que significa que su epicentro estuvo ubicado cerca de la superficie terrestre. Esta condición suele incrementar la sensación del temblor entre la población, incluso cuando la magnitud no es elevada.

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Habitantes de la zona reportaron haber sentido el sismo y, además, algunos afirmaron que pocos minutos después, aproximadamente a las 8:02 a.m., se presentó un segundo temblor de menor intensidad. No obstante, hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre este nuevo evento, ya que el Servicio Geológico Colombiano solo ha reconocido el primer sismo registrado. Frente a la incertidumbre de lo vivido por los residentes, la única información oficial validada por una fuente experta y reconocida como el SGC corresponde al temblor de la mañana, descartando hasta ahora la existencia de una réplica o un segundo evento sísmico en la región.

Ante la situación, el Servicio Geológico Colombiano hizo un llamado a las personas que experimentaron el sismo para que compartieran su experiencia a través de la plataforma digital "Sismo Sentido". Esta iniciativa tiene el propósito de recopilar datos sobre la manera en la que cada sismo es percibido por la ciudadanía, con el fin de fortalecer el monitoreo y la investigación sobre estos fenómenos naturales en el país. El registro ciudadano es un insumo valioso para entender la intensidad con la que se sienten los temblores en diferentes lugares y condiciones, complementando la información técnica que brindan los instrumentos sísmicos.

En este contexto, la información oficial disponible no reporta daños mayores ni víctimas producto del temblor, pero sí evidencia la preocupación y el seguimiento constante por parte de las autoridades geológicas y la propia comunidad ante los eventos sísmicos en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un sismo superficial según el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano define un sismo superficial como aquel cuyo epicentro se localiza cerca de la superficie terrestre. Esta característica suele hacer que el temblor sea más perceptible entre la población, incluso cuando la magnitud no es elevada, como ocurrió recientemente en Chaparral, Tolima.

¿Cuántos sismos fueron confirmados en Chaparral, Tolima, el 21 de octubre?

De acuerdo con la información del Servicio Geológico Colombiano, hasta el momento solo se ha confirmado oficialmente un sismo de magnitud 3.0 en Chaparral, Tolima, ocurrido a las 7:52 a.m. del 21 de octubre. Aunque habitantes reportaron un segundo evento, este no ha sido validado por fuentes oficiales.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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