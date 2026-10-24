Un nuevo movimiento telúrico se registró en Colombia durante la madrugada de este sábado 24 de octubre. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un temblor de magnitud 3,4 con epicentro en Tadó, Chocó.

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El evento ocurrió a las 3:46 a. m., hora local, y tuvo una profundidad de 88 kilómetros, según el boletín actualizado del organismo. El movimiento hizo parte de los sismos registrados en el país durante las últimas horas, luego de otros dos eventos ocurridos en la noche del viernes.

El primero de esos temblores se presentó a las 9:11 p. m. en Cumbal, Nariño, con una magnitud de 2,3 y una profundidad de 8 kilómetros. Más tarde, a las 9:47 p. m., se reportó otro movimiento en Roldanillo, Valle del Cauca, que alcanzó una magnitud de 3,9 y una profundidad de 137 kilómetros.

Este último sismo fue percibido en varias zonas, entre ellas Cali, Dagua, Pereira y La Tebaida, en Quindío. Desde Dagua, una persona indicó que el movimiento se sintió con fuerza.

Los tres eventos tuvieron epicentros, magnitudes y profundidades diferentes. El SGC monitorea de manera permanente la actividad sísmica del territorio colombiano y recibe reportes ciudadanos para conocer cómo se perciben estos movimientos en distintos lugares.

Cómo y por qué reportar un temblor en Colombia

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con el formulario Sismo Sentido, una herramienta para que las personas informen si percibieron un movimiento telúrico y describan cómo lo sintieron. Los datos ayudan a la entidad a establecer la intensidad del sismo en diferentes sectores y complementan los registros de sus estaciones de monitoreo.

Para diligenciar el reporte, se puede ingresar al portal oficial https://sismosentido.sgc.gov.co/ y buscar el evento correspondiente. Allí se solicita información sobre el lugar donde se encontraba la persona y su experiencia durante el movimiento.

Es importante señalar con precisión la ubicación y describir lo ocurrido: por ejemplo, si se sintió una vibración leve o fuerte, si se movieron objetos o si hubo alguna afectación visible. Estos detalles contribuyen a conocer mejor el alcance del temblor en las zonas donde fue percibido.

Si un sismo ocasiona daños en viviendas, desprendimientos u otra situación que represente peligro, también se debe informar a los organismos de emergencia correspondientes. Para consultar magnitudes, profundidades, epicentros y actualizaciones de los eventos sísmicos, los ciudadanos pueden acudir a los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.