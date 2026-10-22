El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 3,5 en el municipio de Los Santos, Santander, durante la noche de este jueves 22 de octubre de 2026. El evento tuvo una profundidad de 147 kilómetros.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos)

Dicho movimiento telúrico ocurrió a las 9:12 p. m., según el boletín actualizado publicado por la entidad. Los datos permiten establecer la magnitud, la profundidad y la ubicación del evento sísmico.

En la publicación del Servicio Geológico Colombiano (SGC), algunos internautas comentaron haber percibido el movimiento telúrico en Cúcuta y otras zonas del país. Incluso, uno de ellos aseguró que “se sintió levemente en Medellín (Antioquia)”.

Lee También

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-22, 21:12 hora local Magnitud 3.5. Profundidad 147 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/IflgElZjse — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 23, 2026

Cómo y para qué reportar un temblor en Colombia

Las personas que hayan sentido el sismo pueden registrar su experiencia en la plataforma Sismo Sentido, habilitada por el Servicio Geológico Colombiano para recopilar información sobre la percepción de estos movimientos en distintas zonas del país.Para hacerlo, deben ingresar a sismosentido.sgc.gov.co, seleccionar el evento que percibieron y completar el formulario con datos como la fecha, la hora y el lugar donde se encontraban.

El cuestionario también pregunta qué tan fuerte se sintió el movimiento, si hubo vibración de puertas o ventanas, si se desplazaron objetos y si se observaron daños en la edificación. Las respuestas deben corresponder a lo que cada persona percibió u observó.

Los datos permiten al SGC estimar la intensidad del sismo en diferentes lugares y conocer cómo se manifestó el movimiento entre la población. Esta información complementa las mediciones de los instrumentos de la Red Sismológica Nacional.

Los reportes ciudadanos también ayudan a identificar las diferencias en los efectos de un mismo evento según la ubicación. Mientras la magnitud es un valor único para cada sismo, la intensidad puede variar entre municipios y depende de cómo se percibió el movimiento y de sus efectos en cada sitio.

Es importante tener en cuenta que Sismo Sentido no reemplaza el reporte oficial de daños ni la atención de emergencias. Si se presentan afectaciones en viviendas o situaciones que representen un riesgo, estas deben comunicarse a las autoridades competentes de gestión del riesgo.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.