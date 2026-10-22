El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró este jueves 22 de octubre de 2026 un sismo de magnitud 2,6 en el departamento del Tolima, con epicentro ubicado en inmediaciones del municipio de Chaparral.

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El movimiento telúrico ocurrió a las 12:14:49 p. m., hora local, equivalente a las 5:14:49 p. m. en tiempo UTC. De acuerdo con el reporte oficial, el evento tuvo una profundidad superficial, inferior a 70 kilómetros.

La localización del sismo fue establecida en las coordenadas 3,80° de latitud y -75,67° de longitud.

El punto del evento se ubicó aproximadamente a 23 kilómetros de Chaparral, mientras que Roncesvalles y San Antonio se encontraban a unos 24 kilómetros.

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El registro fue obtenido mediante siete estaciones y aparece con estatus automático dentro del sistema del SGC.

El reporte señala un RMS de 1,1 segundos y un gap de 121 grados, parámetros utilizados para establecer la calidad y precisión de la localización del evento.

Por su magnitud de 2,6, se trató de un sismo de baja intensidad. El reporte publicado por el SGC contiene los datos técnicos del movimiento y su ubicación, sin información adicional sobre posibles afectaciones o daños asociados al evento.

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