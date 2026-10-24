Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo superficial fue registrado en el municipio de Chaparral, departamento de Tolima, durante la tarde de este jueves 22 de octubre de 2026, según lo reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico ocurrió a las 2:26 p. m., hora local, y fue incluido en el boletín actualizado de la entidad, el cual recopila la actividad sísmica más relevante del territorio nacional. El SGC es la autoridad encargada de monitorear y divulgar información acerca de los movimientos telúricos en el país.

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El informe publicado detalla que el temblor tuvo una magnitud de 3,0 en la escala de Richter y su profundidad fue clasificada como superficial, lo que significa que ocurrió cerca de la superficie terrestre en comparación con otros sismos de mayor profundidad. Esta información corresponde al boletín número uno, divulgado en la tarde del mismo jueves en que se detectó el fenómeno.

El SGC, además de registrar los datos técnicos como magnitud, hora y ubicación del epicentro, invitó a los habitantes de la región que hayan percibido el sismo a compartir su experiencia personal a través de la plataforma oficial “Sismo Sentido”. Este portal permite que la entidad reciba información adicional sobre la forma en que se sintió el movimiento en diferentes zonas, ayudando así a precisar el impacto real del evento sobre la población de Chaparral y municipios cercanos.

Hasta el momento, de acuerdo con el mismo reporte del SGC, no existe información oficial sobre personas lesionadas ni sobre daños en infraestructuras como consecuencia del sismo. Por esta razón, las autoridades insisten en que cualquier novedad relevante debe ser comunicada y verificada exclusivamente mediante los canales oficiales y boletines actualizados del Servicio Geológico Colombiano.

Estos reportes son fundamentales para las labores preventivas y de vigilancia que adelanta la entidad, especialmente en zonas como Tolima que han experimentado actividad sísmica reciente, de acuerdo con coberturas de medios como El Nuevo Día. Mantenerse informado a través de fuentes verificadas es clave ante fenómenos como este.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la magnitud y la profundidad del sismo reportado en Chaparral, Tolima?

Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo una magnitud de 3,0 y fue clasificado como superficial. Esto significa que el evento ocurrió cerca a la superficie terrestre, lo cual puede influir en la percepción del movimiento pese a no ser de alta magnitud.

¿Qué hacer si siente un temblor en Tolima según el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano recomienda registrar la experiencia en su plataforma oficial “Sismo Sentido”. Con esta información, la entidad puede conocer la percepción y posibles efectos del movimiento sísmico en distintas localidades, fortaleciendo los reportes y la respuesta ante emergencias.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.