Los eventos telúricos en Colombia no ceden después del pasado terremoto del 10 de agosto de 2026 y un nuevo episodio provocó la alerta en varias ciudades del territorio nacional.

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Durante la mañana del sábado 24 de octubre de 2026, a las 7:55 a. m., el Servicio Geológico Colombiano (SGC) lanzó el aviso por un temblor de magnitud 2.8, con profundidad superficial y epicentro en Heliconia (Antioquia).

Lo cierto es que este episodio desembocó en múltiples reacciones en ciudades aledañas, entre ellas Medellín, que dejaron en evidencia el temor que provocó el movimiento sísmico en el territorio nacional.

De hecho, hubo quienes cuestionaron la medición debido a la manera en la que se percibió el temblor durante la mañana sabatina y el efecto que provocó en la comunidad, que recordó el terremoto del 10 de agosto de 2026.

“Pues no sé de ese 2.8. Vivo en Medellín, comuna 16 Belén. Se sintió primero como si se hubiera caído algo (ejem. cuando derribaron el edificio space). Segundo, las ventanas de mi casa y los vidrios se estremecieron. Corto sí, pero fue un sonido extraño”, indicó otro usuario.

“Duró dos segundos, pero mi susto durará 4 horas”, afirmó alguien más, a lo que otro comentario añadió: “Eso fue como de 6”, dentro de las respuestas del registro del SGC en su cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter).

Cabe remarcar que esta semana se presentó un simulacro a nivel nacional, el pasado miércoles 21 de octubre de 2026, con la intención de asumir las herramientas necesarias para la prevención entre los ciudadanos.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Colombia presenta una constante actividad sísmica debido a la interacción de tres placas tectónicas principales que convergen bajo la superficie de su territorio.

Frente a esta realidad geográfica, los organismos de socorro recomiendan conservar la serenidad inmediata y evitar conductas precipitadas durante la sacudida telúrica.

El protocolo esencial exige agacharse, cubrirse debajo de una mesa resistente y sujetarse firmemente a una pata del mueble mientras concluye el movimiento.

Si el entorno carece de mobiliario cercano, la persona debe arrodillarse junto a una pared estructural interna y resguardar su cabeza con ambos brazos.

Las autoridades aconsejan alejarse por completo de ventanales, espejos, repisas colgantes y objetos pesados que puedan desprenderse súbitamente de sus soportes.

Asimismo, los expertos desaconsejan abandonar edificaciones en pleno movimiento y prohíben de forma terminante utilizar ascensores en medio de la emergencia sísmica.

Cuando cese la vibración, los habitantes deben iniciar una evacuación ordenada hacia los puntos de encuentro comunitarios empleando únicamente las escaleras de emergencia.

Antes de salir, los ocupantes deben cortar los suministros de gas domiciliario, electricidad y agua potable para impedir incendios o inundaciones posteriores.

Al alcanzar la calle, las personas deben situarse en espacios abiertos despejados de cables eléctricos de alta tensión, postes y fachadas inestables.

Cada hogar debe disponer con antelación de una maleta de emergencia equipada con agua embotellada, alimentos enlatados, linterna, botiquín y documentos de identificación.

Una vez restablecida la calma, la comunidad debe informarse exclusivamente mediante reportes oficiales para descartar réplicas y verificar posibles afectaciones estructurales en inmuebles.

Los planes de gestión comunitaria invitan a realizar simulacros periódicos en colegios y empresas para afianzar hábitos de respuesta rápida ante eventos telúricos.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.