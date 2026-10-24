Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes – Idartes liderará la participación colombiana en el II Encuentro Iberoamericano de Buenas Prácticas en Gestión de las Artes y la Cultura +ARTE, +CULTURA, que tendrá lugar en Ciudad de México. Esta cita reúne a bancos y experiencias dedicados a promover modelos efectivos en la administración pública de las artes, y da continuidad al trabajo realizado durante la edición anterior que tuvo como sede a Bogotá, según datos oficiales citados por la Alcaldía de Bogotá y el propio Idartes. En esta ocasión, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México asume el papel de anfitrión, ejecutando el evento en el marco del Memorando de Entendimiento firmado con Idartes y con colaboración de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), CGLU y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

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El programa del encuentro prevé abordar temas como cultura y desarrollo sostenible, derechos culturales, territorialidad, cooperación internacional y gestión del conocimiento. Diversos bancos de buenas prácticas, entre ellos el Banco Iberoamericano de Buenas Prácticas en la Gestión Pública de las Artes +ARTE, expondrán sus metodologías y experiencias, mostrando la riqueza y diversidad de contextos presentes en Iberoamérica. Uno de los momentos centrales tendrá lugar el 26 de octubre de 2026, cuando María Claudia Parias, directora general de Idartes, participe en la conversación magistral "Los bancos de buenas prácticas en Iberoamérica, potencialidades para el desarrollo local y la cooperación", junto con representantes de la SEGIB, CGLU y CULTIVA MÉXICO.

El festival Rock al Parque, insignia de la gestión cultural de Bogotá, será presentado como caso de éxito en el conversatorio sobre gestión cultural territorial, compartiendo espacio con otras propuestas destacadas de Colombia, México, Ecuador y España, entre ellas el Festival Intercultural Un Pedacito de Mundo, Sé Arte Centro Cultural, y BiblioAzuay, así como iniciativas españolas como Matadero Madrid y Centre Artesà Tradicionàrius. El 27 de octubre, otras experiencias relevantes se sumarán a la agenda, tales como LATE Festival Cultural Permanente y Noche extendida-Cine al Aire Libre en Medellín. Además, se desarrollarán conferencias dirigidas por expertos internacionales como Alfons Martinell y Jazmín Beirak.

El 28 de octubre de 2026, Idartes presentará la publicación ‘Memorias: Diálogos Regionales sobre el Valor Social de las Artes’, fruto del proceso +ARTE, fortaleciendo la documentación y circulación del conocimiento. Esta jornada también incluirá la presentación del Catálogo de CULTIVA MÉXICO y la plenaria “Hacia un Sistema Iberoamericano de Bancos de Buenas Prácticas”, que marca el cierre del evento de acuerdo con la información compartida por Idartes y Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el II Encuentro Iberoamericano de Buenas Prácticas en Gestión de las Artes y la Cultura +ARTE, +CULTURA?

El II Encuentro Iberoamericano de Buenas Prácticas en Gestión de las Artes y la Cultura +ARTE, +CULTURA es un evento internacional organizado para reunir bancos de buenas prácticas, instituciones y proyectos enfocados en la gestión pública de las artes. Según Idartes, esta edición se realiza en Ciudad de México y toma la posta de la primera versión celebrada en Bogotá, reuniendo a entidades de toda Iberoamérica para compartir experiencias, metodologías y reflexiones sobre el valor social de las artes y la cultura.

¿Qué experiencias colombianas participan en el encuentro cultural iberoamericano organizado por Idartes?

Entre las propuestas colombianas que participan en el II Encuentro Iberoamericano de Buenas Prácticas en Gestión de las Artes y la Cultura +ARTE, +CULTURA, destacan el Banco Iberoamericano de Buenas Prácticas en la Gestión Pública de las Artes +ARTE, liderado por Idartes, y el festival Rock al Parque. Además, se destaca la presencia del proyecto Noche extendida-Cine al Aire Libre de Medellín, todos ellos compartiendo espacios con iniciativas culturales de otros países, según la programación oficial citada por Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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