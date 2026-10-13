Por: Portal Bogotá

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La edición número 30 de Rock al Parque se consolidó como un acontecimiento sin precedentes en la historia reciente de los grandes conciertos de Bogotá. De acuerdo con la información publicada por el portal www.bogota.gov.co, entre el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre de 2026, más de 500 mil personas asistieron al festival al aire libre más grande de Latinoamérica, disfrutando de más de 80 bandas en el parque Simón Bolívar. Con cuatro tarimas y una ampliación significativa del área, la celebración fue el resultado de una planeación diseñada para acoger a una multitud que superó todas las proyecciones iniciales.

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Según el Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural, el 96,1 % de los asistentes encuestados consideró que Rock al Parque contribuye a la identidad de Bogotá; mientras tanto, un 88,2 % manifestó que el evento mejora el reconocimiento positivo de la ciudad tanto a nivel nacional como internacional. Los datos muestran que el 94,1 % siente orgullo por Bogotá a partir de su oferta cultural. Además, el 90,2 % percibe el festival como un espacio para la sana convivencia y encuentro en el espacio público, lo que subraya su aporte en la construcción de ciudadanía y memoria colectiva durante tres décadas.

El impacto económico también fue contundente: la medición preliminar del Observatorio indica que, solo en los dos primeros días del evento, se movilizaron cerca de $190.948 millones en alimentación, transporte, compras y otras actividades relacionadas con el festival. El estudio identificó que el 24,2 % de los asistentes provenía de otras ciudades de Colombia o del extranjero, de los cuales el 91,9 % viajó específicamente para asistir a Rock al Parque. En ese sentido, el festival se reafirma como un motor para la circulación de personas y recursos hacia Bogotá.

La Administración Distrital, a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), incrementó el área del festival en un 40 % frente a la edición anterior, pasando de 150.000 a 210.000 metros cuadrados. Se implementó el cuarto escenario, BBC, y se ajustó la configuración del escenario Plaza para ampliar la superficie destinada al público. El equipo logístico aumentó a 550 personas y se cumplieron los requerimientos normativos del Sistema Único de Gestión para Aglomeraciones (SUGA), garantizando seguridad y control de aforo.

Durante el evento, la respuesta ciudadana superó todas las expectativas. El secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo, y la directora de Idartes, María Claudia Parias, tuvieron que hacer un llamado público para evitar mayores aglomeraciones. El seguimiento operativo, coordinado por el Puesto de Mando Unificado, reportó solo dos personas remitidas a atención especializada, una cifra menor a la de ediciones pasadas.

Finalmente, Rock al Parque logró demostrar que es un patrimonio de la ciudad, resultado de tres décadas de articulación institucional y compromiso con la cultura pública. Este festival no solo celebró su propia historia, sino también la de Bogotá, como reflejan los datos y testimonios de sus asistentes recogidos durante la edición de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto cultural y económico tuvo Rock al Parque 2026 en Bogotá?

Rock al Parque 2026 no solo significó un hito en términos de asistencia, con más de 500 mil personas presentes, sino que también reforzó la identidad cultural y el orgullo de la ciudadanía, según cifras del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural. Económicamente, el evento movilizó cerca de $190.948 millones en diferentes sectores y atrajo visitantes nacionales e internacionales, lo que aportó al fortalecimiento turístico y comercial de la ciudad.

¿Cómo se preparó la infraestructura y la seguridad para Rock al Parque en su edición 30?

Para la edición número 30 de Rock al Parque, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) aumentó el área del festival en un 40 %, incorporando un cuarto escenario y modificando la disposición de las tarimas para mejorar la circulación y permanencia de los asistentes. Se fortaleció el equipo logístico y se cumplieron los estándares establecidos por el Sistema Único de Gestión para Aglomeraciones, lo que permitió controlar el aforo y garantizar la seguridad durante el desarrollo del evento.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).