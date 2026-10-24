Ante el riesgo de un posible apagón asociado al fenómeno de El Niño, el Gobierno Nacional estableció el 31 de diciembre como plazo definitivo para poner en marcha todas las medidas preventivas destinadas a garantizar la continuidad del servicio de energía en el país.

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Para enfrentar la eventual reducción de la generación hidroeléctrica y fortalecer el sistema eléctrico, el Ejecutivo destinó $2,7 billones al denominado “Plan Energía Ya”.

Los recursos están orientados a garantizar el respaldo mediante generación térmica, atender las deudas acumuladas en el sector y reforzar la infraestructura necesaria para responder a las condiciones climáticas.

El plan también contempla medidas regulatorias para incentivar el ahorro de energía. A través de un esquema de estímulos tarifarios, el Gobierno busca reconocer a los usuarios que reduzcan su consumo durante el periodo de mayor presión sobre el sistema.

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De manera paralela, las autoridades lanzaron la campaña ciudadana “Recursivos por naturaleza”, con la que pretenden promover un uso más eficiente y responsable de la electricidad.

La estrategia hace énfasis en la solidaridad de los ciudadanos y en la necesidad de adoptar hábitos que permitan reducir la demanda.

Con estas acciones, el Gobierno busca anticiparse a los efectos de El Niño y evitar que las condiciones climáticas generen interrupciones generalizadas en el suministro eléctrico.

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