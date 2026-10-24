Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La comunidad del corregimiento de Betania y otros sectores rurales de Fresno, Tolima, enfrenta una crisis considerable debido a la prolongada interrupción del servicio de energía eléctrica. De acuerdo con denuncias de los propios habitantes, el corte ya supera las 72 horas y, hasta el momento, no hay una solución definitiva. Esta situación ha afectado profundamente la vida de quienes residen en sectores como Guayabo, Peñaliza, Miraflores, Paramillo, Cajarrica, La Floresta, California y el mismo Betania, obligando a la población a adaptar sus rutinas diarias en medio de la dificultad y la incertidumbre.

Sigue a PULZO en Discover

La suspensión del suministro eléctrico inició durante el fin de semana y rápidamente se convirtió en motivo de inconformidad para los habitantes, quienes exigen la intervención urgente de la empresa prestadora del servicio, Celsia. Según la información aportada por los pobladores citados en la nota, las interrupciones han trastornado no solo sus actividades cotidianas sino también las condiciones básicas de vida. Ante la falta de respuesta efectiva, la comunidad insiste en que sus reclamaciones sean atendidas por la compañía de energía y solicita acompañamiento por parte de las autoridades municipales.

Cabe señalar que los ciudadanos han elevado una petición directa al alcalde de Fresno, Carlos Enrique Quiroga, para que intervenga ante la empresa y las entidades gubernamentales competentes. La comunidad aspira a que esta mediación permita obtener una pronta restitución del servicio y la atención a los perjuicios derivados de la emergencia.

Hasta el momento de la última comunicación presentada por los habitantes, no se había informado una hora concreta para el restablecimiento del servicio ni se conocía una versión oficial de Celsia sobre las causas específicas de la falla. Por tanto, los pobladores insisten en la urgencia de una respuesta, advirtiendo que, de no resolverse rápidamente la situación, podrían considerar otras acciones. Mientras tanto, el llamado se mantiene: es fundamental que se tomen medidas para evitar que la situación continúe afectando a las familias de Betania y las demás zonas rurales de Fresno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué llevan más de 72 horas sin energía en sectores rurales de Fresno, Tolima?

Los sectores rurales de Fresno, Tolima, han experimentado más de 72 horas sin servicio de energía eléctrica debido a una interrupción que comenzó el pasado fin de semana. Hasta el momento, según lo expresado por los habitantes en sus reclamaciones, no se ha conocido una respuesta oficial de la empresa Celsia respecto a las causas específicas de la falla, ni se ha informado sobre el momento estimado para restablecer el servicio en los corregimientos y veredas afectados.

¿Qué está haciendo la comunidad de Fresno frente a la falta de energía eléctrica?

De acuerdo con lo denunciado por los pobladores, la comunidad de Fresno, especialmente en el corregimiento de Betania y otros sectores rurales, ha solicitado urgentemente la intervención de la empresa Celsia y del alcalde Carlos Enrique Quiroga. También han advertido que, si no se recibe una respuesta pronta, podrían tomar otras medidas para exigir soluciones a la crisis energética que afecta sus actividades cotidianas y calidad de vida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.