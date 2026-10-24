Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En las inmediaciones de Ibagué, Tolima, se ubica La Arboleda, un predio que se ha convertido en epicentro de experiencias educativas y de conservación en torno al Bosque Seco Tropical, uno de los ecosistemas más amenazados en Colombia. De acuerdo con información proporcionada por UNIMINUTO Sede Tolima-Huila, esta institución lidera el proyecto BIOSFERA (Biodiversidad, Innovación, Observación Socioambiental y Formación para Ecosistemas Resilientes y Adaptativos), orientado a conectar la investigación científica con el aprendizaje comunitario, en un contexto donde la conservación y el conocimiento ambiental son urgentes por la grave pérdida de cobertura original de este ecosistema y los desafíos del cambio climático.

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El recorrido de BIOSFERA inició en septiembre, cuando se pusieron en marcha el Aula ClimaLab STEAM, que utiliza herramientas tecnológicas como la realidad virtual y sensores ambientales, y el Nodo CREA MAKER, espacios pensados para que los participantes puedan interactuar y experimentar de manera directa con la biodiversidad. En la primera fase, según datos de la institución, participaron 145 estudiantes de cuatro instituciones educativas, quienes se acercaron a la riqueza natural y entendieron la importancia de su protección. La proyección es ambiciosa: en los próximos 24 meses, se espera integrar a 1.200 personas, entre estudiantes, docentes y líderes comunitarios.

El corazón de BIOSFERA está en su aspiración de transformar La Arboleda en un laboratorio vivo, donde el conocimiento se construye de forma práctica y participativa. Este lugar alberga fragmentos clave del Bosque Seco Tropical, que, de acuerdo con cifras compartidas, solo conserva entre el 6 % y el 7 % de su extensión original en Colombia. La Arboleda funge como corredor biológico para más de 700 especies registradas, lo que acentúa su valor para la investigación, la educación y la conservación regional.

El proyecto articula la tecnología con la experiencia directa, permitiendo que estudiantes y comunidad exploren variables ambientales, experimenten con equipos modernos y pongan en práctica la ciencia ciudadana como fundamento de la educación ambiental. Además, a través de acciones de restauración, rutas patrimoniales y festivales comunitarios, BIOSFERA integra el saber local y la cultura a la conversación sobre el cuidado del entorno. El programa tiene proyección hasta junio de 2028, orientado a dejar capacidades instaladas que inspiren procesos similares en la región y el país.

De acuerdo con el subdirector de Investigaciones de UNIMINUTO, Felipe Mauricio Pino Perdomo, el principal objetivo está en formar actitudes conscientes sobre el Bosque Seco Tropical, entendiendo el cambio climático y sus efectos desde la vivencia territorial, para construir soluciones colectivas que impulsen la resiliencia del Tolima ante los retos ambientales.

¿Cuál es el objetivo del proyecto BIOSFERA y qué actividades incluye?

El propósito de BIOSFERA, según UNIMINUTO Sede Tolima-Huila, es fortalecer la investigación, la educación ambiental y la apropiación del conocimiento sobre el Bosque Seco Tropical, un ecosistema críticamente amenazado. Sus actividades abarcan desde experiencias inmersivas de contacto con la naturaleza, uso de tecnología para experimentación científica, jornadas de restauración y ciencia ciudadana, hasta la integración de expresiones culturales y rutas patrimoniales en la gestión ambiental.

¿Qué características hacen al Bosque Seco Tropical un ecosistema prioritario para la conservación en Colombia?

El Bosque Seco Tropical es considerado prioritario porque en Colombia apenas subsisten entre el 6 % y el 7 % de sus 11 millones de hectáreas originales, de acuerdo con lo registrado por UNIMINUTO. Este hábitat fragmentado es crucial para la biodiversidad, ya que en lugares como La Arboleda sirve de corredor biológico para más de 700 especies documentadas, lo que lo convierte en un eje clave para estudios y acciones de conservación frente a las amenazas del cambio climático.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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