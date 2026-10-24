Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una mujer denunció haber sido víctima de un robo mientras transitaba en motocicleta por el barrio Jardín Santander, en Ibagué. De acuerdo con el relato compartido en sus redes sociales, el hecho sucedió cerca del conjunto Residencial Reservas del Jardín cuando ella se dirigía a casa de su madre. Según su testimonio, en ese momento estaba a punto de girar y tomar un callejón cuando notó que otra motocicleta se aproximaba por detrás.

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De acuerdo con la denuncia, el presunto ladrón también se desplazaba en motocicleta, específicamente en una Pulsar NS azul 200. Aprovechando el descuido y la vulnerabilidad de la situación, aceleró y, en cuestión de segundos, se acercó lo suficiente para darle un manotazo, con el cual logró arrebatarle una cadena que llevaba en el cuello. El sujeto huyó rápidamente del lugar tras cometer el hurto.

Inicialmente, la víctima no comprendió lo que había sucedido y solo cuando observó que el motociclista se alejaba y notó la ausencia de la cadena, cayó en cuenta de que había sido robada. Como relató en su publicación, el impacto del suceso fue tal que, tras llegar a la casa de su madre, llamó a su esposo y rompió en llanto, ya que la situación la afectó por el riesgo al que estuvo expuesta y la forma en la que ocurrió el hurto.

Más allá del valor económico, la mujer enfatizó que la cadena le había costado apenas $5.000 en Temu, una plataforma de comercio en línea. Señaló que, aunque el objeto no era valioso, la sensación de inseguridad persiste. En palabras de la víctima: “Gracias a Dios fue una cadena de Temu, pero pudo haber sido mi moto”. Este comentario refleja el temor por la integridad personal y la preocupación por la creciente inseguridad en ese sector de la ciudad.

La denunciante decidió advertir a otras personas a través de sus plataformas digitales, alertando sobre la situación y haciendo un llamado sobre los riesgos al transitar por esa zona. Su experiencia evidencia el impacto emocional que pueden dejar este tipo de hechos y la necesidad de mayor atención a la seguridad ciudadana en Ibagué, según lo relatado en sus redes sociales.

¿Dónde ocurrió el hurto reportado por la mujer en Ibagué?

El robo fue denunciado por la propia víctima y tuvo lugar en inmediaciones del conjunto Residencial Reservas del Jardín, en el barrio Jardín Santander, en Ibagué, cuando la mujer se dirigía a casa de su madre.

¿Cuál fue el costo y origen de la cadena robada en Ibagué?

Según la víctima, el accesorio robado era una cadena que había comprado por $5.000 en Temu, una plataforma digital de ventas, lo que resalta que el valor sentimental o la percepción de inseguridad puede ser mayor al valor económico de los objetos robados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.