Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Marco Matheus Saavedra finalizará su periodo como secretario de Infraestructura de Ibagué este miércoles, 21 de octubre. De acuerdo con la información confirmada, Saavedra asumió este cargo el 8 de mayo de 2025, tras ser nombrado por la alcaldesa Johana Aranda, y estuvo en el puesto cerca de un año y cinco meses. Su paso por la Secretaría de Infraestructura, dependencia clave para la administración municipal, estuvo marcado por la supervisión de asuntos fundamentales para la ciudad, tales como las obras públicas, el mejoramiento vial y la ejecución de diversos proyectos de infraestructura en la capital de Tolima.

Sigue a PULZO en Discover

Saavedra, durante su gestión, enfocó sus esfuerzos en impulsar labores que buscan mejorar la movilidad urbana y las condiciones de las vías en Ibagué. Su rol supuso una coordinación constante con otros organismos de la administración local y la supervisión de iniciativas que tienen incidencia directa en la calidad de vida de los habitantes. Según lo reseñado, tras confirmar su renuncia, Saavedra manifestó que continuará ligado a actividades de servicio a la ciudadanía, aunque no reveló detalles sobre sus aspiraciones futuras ni precisó si seguirá en la función pública. Esta salida deja en suspenso la designación de su reemplazo, situación que abre nuevos retos para la administración de la alcaldesa Johana Aranda, en especial por la importancia del sector de infraestructura municipal en temas como movilidad y desarrollo urbano.

La Secretaría de Infraestructura es una de las dependencias más cruciales en la estructura administrativa de Ibagué, ya que tiene a su cargo la planificación y ejecución de proyectos que influyen de manera significativa en el bienestar ciudadano. Por eso, la elección de quien asumirá este cargo en adelante será clave para continuar los planes y proyectos iniciados bajo la gestión de Saavedra y para afrontar los nuevos desafíos que enfrenta la capital tolimense. Todas las afirmaciones anteriores están sustentadas con base en la información publicada en los medios citados, donde no se brindan detalles específicos sobre obras particulares o sobre el perfil del eventual sucesor en la secretaría.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué renunció Marco Matheus Saavedra a la Secretaría de Infraestructura de Ibagué?

Según la información proporcionada, Marco Matheus Saavedra confirmó su renuncia al cargo de secretario de Infraestructura de Ibagué, pero no ofreció detalles sobre los motivos específicos. Únicamente aseguró que continuará vinculado a actividades de servicio público, sin precisar cuál será su próximo paso profesional ni si permanecerá en el sector estatal.

¿Qué funciones tiene la Secretaría de Infraestructura de Ibagué?

La Secretaría de Infraestructura de Ibagué, de acuerdo con lo mencionado en las fuentes, se encarga de la gestión de obras públicas, el mejoramiento vial y la ejecución de proyectos que impactan el desarrollo urbano y la calidad de vida en la ciudad. Esta dependencia coordina los trabajos relacionados con el mantenimiento y adecuación de vías y proyectos de infraestructura municipal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.