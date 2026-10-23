Afinia necesita $800.000 millones para garantizar el suministro de energía hasta el 31 de diciembre de 2026, y su gerente, Ricardo José Arango Restrepo, pidió una solución financiera urgente para evitar que las dificultades de liquidez comprometan la operación de la compañía en la región Caribe.

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El directivo hizo el llamado durante la Audiencia Nacional de Seguridad Energética, realizada en Barranquilla, y señaló que el Gobierno nacional debe ayudar a concretar una salida en un plazo máximo de dos semanas. La empresa, filial del Grupo EPM, enfrenta dificultades para cubrir sus obligaciones y contar con los recursos que necesita para mantener sus redes eléctricas.

“Necesitamos 800.000 millones de pesos”, afirmó Arango, quien agradeció a la ministra de Minas y Energía, al senador Juan Espinal, a la Comisión Quinta del Senado, a la RAP Caribe y a las gobernaciones que han participado en la búsqueda de alternativas.

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El grupo EPM está preocupado por el futuro de AFINIA, su filial en la Costa Caribe que necesita más de 800 mil millones antes del 31 de diciembre para poder funcionar. Apagón financiero ronda en la costa como un fantasma. “AFINIA, el peor negocio de EPM en su historia” https://t.co/khpO96ORtn — IFMNOTICIAS (@ifmnoticias) October 22, 2026

El fenómeno de El Niño aumentó los costos de Afinia

Uno de los factores que más presiona las finanzas de la compañía es el encarecimiento de la energía. Según explicó el gerente, los efectos del fenómeno de El Niño le han representado un sobrecosto de un billón de pesos en la compra de electricidad.

Afinia destina entre $400.000 millones y $500.000 millones mensuales a adquirir energía. Ese gasto reduce el margen de recursos disponibles para atender otros compromisos e invertir en la infraestructura que requiere el servicio.

A las presiones por el costo de la electricidad se suman las dificultades de recaudo. Arango señaló que las entidades oficiales tenían obligaciones pendientes con la empresa por $420.000 millones al cierre de agosto, mientras que las deudas de los acueductos superaban los $180.000 millones.

El hurto de energía y los bajos niveles de pago en las zonas eléctricamente subnormales también afectan el flujo de caja. Estas dificultades limitan la capacidad de Afinia para financiar las mejoras que necesita su red y responder oportunamente a sus obligaciones.

La empresa busca una salida antes de que termine el año

La prioridad es conseguir el dinero que permita mantener la operación durante los próximos meses. Para ello, Afinia ha pedido apoyo al Ministerio de Minas y Energía y a otros actores institucionales, con el fin de acordar mecanismos que alivien su situación financiera.

La advertencia se suma a las dificultades que atraviesa el sector eléctrico en la región Caribe, donde los problemas de liquidez de los operadores conviven con los altos costos de compra de energía y las cuentas pendientes de distintos usuarios.

El plazo planteado por Arango es de una o dos semanas. En ese periodo, la compañía espera que se concrete una solución que le permita llegar al 31 de diciembre sin que la falta de recursos ponga en riesgo la continuidad del suministro eléctrico.

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