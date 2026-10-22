Presto pasó de estar al borde del cierre a tener un nuevo dueño en cuestión de días. La tradicional cadena colombiana de hamburguesas será adquirida por Grupo Nutresa, compañía presidida por Jaime Gilinski, en una operación que llega después de que la empresa entrara en liquidación judicial por sus problemas financieros.

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La noticia representa un giro para una marca que apenas el 13 de octubre había recibido la orden de liquidación judicial de la Superintendencia de Sociedades. La operadora Franquicias y Concesiones SAS registró ingresos por 108.629 millones de pesos durante 2025, pero no logró superar sus dificultades de liquidez ni cumplir con sus obligaciones frente a los acreedores.

Cabe recordar que Presto tenía 156 establecimientos y ocupaba el cuarto lugar entre las cadenas de hamburguesas analizadas en Colombia, detrás de El Corral, McDonald’s y Burger King. Aunque la marca mantenía un fuerte reconocimiento entre los consumidores, la crisis financiera puso en duda la continuidad del negocio.

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#PRIMICIA | Presto tiene nuevo dueño: el empresario Jaime Gilinski compró la cadena de restaurantes. La empresa de hamburguesas pasará al portafolio de Nutresa, que tiene marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Con esto, se salvan más de 700 empleos. https://t.co/74tpxZAsmP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 23, 2026

Ahora, ese escenario dio un vuelco. Grupo Nutresa informó este 23 de octubre que firmó un contrato de compraventa para adquirir Presto y su unidad económica productiva, que incluye los puntos de venta, la planta y los centros de producción.

La operación hará que Presto entre al portafolio de Alimentos al Consumidor de Nutresa, donde compartirá espacio con marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Sin embargo, la compañía aclaró que Presto continuará como una marca independiente, con su propia identidad y propuesta de valor.

Uno de los aspectos que más interés despierta es el futuro de los trabajadores. Con la llegada del nuevo propietario, más de 700 empleos quedan vinculados a la continuidad del negocio, mientras los restaurantes seguirán funcionando con normalidad durante esta nueva etapa.

Gilinski destacó que Presto hace parte de la memoria colectiva de los colombianos y aseguró que detrás de la marca existe un equipo que durante 45 años ha construido su historia. El empresario también presentó la compra como una apuesta por el talento nacional y por la industria de restaurantes.

¿Qué dijo Grupo Nutresa luego de compra de Presto?

Luego del acuerdo para adquirir Presto, Grupo Nutresa explicó que busca darle una nueva etapa a la cadena de hamburguesas sin perder los elementos que la han identificado entre los consumidores colombianos.

Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, destacó el valor de Presto como parte de la historia gastronómica del país. “En Grupo Nutresa creemos que construir país también es cuidar aquello que nos identifica como colombianos. Presto hace parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra historia”, afirmó en un comunicado.

Por su parte, Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor de Nutresa, se refirió a la intención de conservar los productos y atributos que han acompañado a la cadena durante sus 45 años de trayectoria, al tiempo que se adapta a las expectativas de los consumidores actuales.

Entre los productos mencionados están las hamburguesas clásicas, la salsa de la casa, el sándwich de jamón y queso y el pie de manzana. La estrategia busca aprovechar el reconocimiento de estos productos para fortalecer la marca y acercarla a nuevas generaciones.

Con esta operación, Presto se sumaría al portafolio de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa, que incluye marcas como El Corral, Papa John’s, Leños & Carbón y Mimo’s. La compañía prevé conservar la identidad de Presto y mantener su operación diferenciada dentro del grupo empresarial.

El futuro de los restaurantes y sus trabajadores es uno de los puntos centrales del proceso, luego de que la empresa que operaba Presto entrara en liquidación judicial. La adquisición busca dar continuidad al negocio, aunque su materialización depende del cumplimiento de las condiciones correspondientes.

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