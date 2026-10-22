Las mujeres que conducen motocicleta en Bogotá tendrán la oportunidad de participar en una capacitación gratuita este sábado 24 de octubre de 2026. La jornada incluirá formación teórica y práctica sobre seguridad vial, normas de tránsito y técnicas para prevenir accidentes, según la convocatoria difundida por la Secretaría Distrital de Movilidad.

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Dicha actividad está dirigida a mujeres motociclistas interesadas en reforzar sus conocimientos y mejorar sus prácticas de conducción. Durante el encuentro se abordarán situaciones de riesgo que pueden presentarse en las vías, así como las medidas que ayudan a reducir la posibilidad de sufrir un siniestro vial.

La capacitación también contempla recomendaciones para el uso adecuado de los elementos de protección y el cumplimiento de las normas que deben seguir los conductores de motocicletas en la ciudad.

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El curso se realizará el sábado 24 de octubre, entre las 7:30 a. m. y las 12:00 del mediodía. El punto de encuentro será la bahía del Salón Comunal de Villa del Río, ubicada en la calle 55A sur con carrera 67, en Bogotá, de acuerdo con la información de la convocatoria.

¿Qué temas abordará el curso gratuito de conducción?

La capacitación incluirá cinco temas principales: siniestralidad vial, normas de tránsito, elementos de protección, factores de riesgo y conducción preventiva. Las participantes podrán repasar las causas de los accidentes, las señales de tránsito, las sanciones y las situaciones que pueden poner en peligro a quienes se movilizan en moto.

También recibirán orientación sobre el uso correcto del casco y otros elementos de seguridad, además de recomendaciones para revisar la motocicleta antes de iniciar un recorrido. Otro de los puntos será la identificación de maniobras peligrosas y la importancia de anticiparse a los riesgos en la vía.

¿Cómo inscribirse al curso gratuito en Bogotá?

Las mujeres interesadas deben realizar la inscripción previa a través del formulario habilitado para la actividad. La convocatoria fue difundida por la Secretaría Distrital de Movilidad y reseñada por Noticias RCN en su publicación sobre el curso gratuito de conducción en Bogotá.

Para participar en la jornada práctica, las asistentes deben llevar su motocicleta y la licencia de conducción, según las condiciones anunciadas para la capacitación. Antes de desplazarse al lugar, se recomienda verificar la información de la convocatoria y los requisitos de participación en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad.