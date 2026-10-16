La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) solicitó a los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) declarar y pagar el impuesto al valor agregado (IVA) del 19 % por los cursos que ofrecen para obtener la licencia de conducción.

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Esta decisión podría aumentar los costos para quienes necesitan sacar el documento en Colombia.

La entidad argumenta que estos servicios no están clasificados como educación formal ni como educación para el trabajo y el desarrollo humano, por lo que no están excluidos del impuesto.

La posición se apoya en conceptos emitidos en 2021 y 2025, así como en una sentencia del Consejo de Estado del 17 de septiembre de 2026.

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Los propietarios de las academias rechazan la medida y advierten que la Dian también estaría solicitando el pago retroactivo del IVA desde 2021, junto con sanciones e intereses.

Según representantes del sector, esto podría llevar al cierre de establecimientos y afectar miles de empleos.

Actualmente, los cursos para motos cuestan entre $600.000 y $900.000, mientras que los de carro particular oscilan entre $1.000.000 y $1.200.000.

Con el impuesto, un curso de moto de $700.000 subiría a $833.000 y uno de carro de $1.100.000 llegaría a $1.309.000.

El sector estima que el incremento podría acercarse al 20 % y alerta sobre las consecuencias económicas para los aspirantes a conductores y las escuelas de formación.

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