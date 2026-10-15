Pedir un taxi por una aplicación podría tener un precio diferente dependiendo de la hora y de cuántos usuarios estén solicitando el servicio. Un proyecto de ley presentado ante el Congreso plantea permitir tarifas dinámicas para este tipo de recorridos.

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La iniciativa, liderada por el senador Daniel Briceño junto con otros congresistas, pretende adaptar el valor de los viajes a las condiciones de oferta y demanda. Cuando haya muchos pasajeros buscando un vehículo y pocos taxis disponibles, el precio podría aumentar.

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El cambio, sin embargo, no sería inmediato. Sin embargo, la propuesta apenas comienza su trámite legislativo y todavía debe superar las diferentes etapas antes de convertirse en ley. Por eso, la sola presentación del proyecto no modifica actualmente lo que pagan los usuarios por un recorrido.

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¿Cómo funcionaría el nuevo cobro para taxis?

Las tarifas dinámicas estarían dirigidas a los servicios solicitados mediante plataformas digitales. La intención sería que el valor de cada trayecto pueda variar dependiendo de la demanda y de la cantidad de vehículos disponibles en determinado momento.

El proyecto también plantea un registro único para conductores, automóviles autorizados y operadores de aplicaciones. Esta herramienta permitiría tener mayor control sobre quienes participan en la prestación del servicio público individual.

Otro de los cambios propuestos apunta a que las plataformas entreguen información sobre los valores cobrados por cada recorrido y las comisiones que descuentan a los conductores. Esto permitiría conocer con mayor claridad cómo se distribuye el dinero pagado por los pasajeros.

La propuesta también contempla cambios en los llamados cupos de taxis y busca simplificar algunos trámites administrativos para quienes trabajan en este sector.

Por ahora, las reglas actuales continúan vigentes. Cualquier modificación en las tarifas o en las condiciones del servicio dependerá de la aprobación del proyecto y de las disposiciones que queden establecidas en el texto definitivo.

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