Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El próximo 27 de octubre de 2026 será una fecha clave para la movilidad en Ibagué, ya que los principales sectores del transporte público —taxistas, buseteros, jeepseros y quienes prestan el servicio especial— han anunciado un paro. La decisión fue comunicada por el Comité Pro Defensa del Transporte Público, como parte de una serie de reclamos al gobierno municipal que, según los organizadores, no han sido atendidos de manera eficaz, de acuerdo con la información dada a conocer por los propios gremios.

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En el contexto actual, el ambiente entre los transportadores y la Administración Municipal está marcado por una tensión creciente. Los transportadores expresan su preocupación por el deterioro de las condiciones de movilidad y la inseguridad en las calles de Ibagué. Uno de los reclamos más sentidos es el avance del Sistema Estratégico de Transporte Público, que, según los voceros del sector, no ha respondido a las expectativas del gremio. Así mismo, insisten en que existen dificultades relacionadas con el pago de las busetas y con la aparición de nuevos actores de transporte informal, lo que afecta directamente el sustento de quienes cumplen con todos los requerimientos legales.

De acuerdo con José Edilson Pava, quien lidera parte del movimiento, la convocatoria al paro es resultado de una falta de confianza en la administración local. Así lo expresó: “Lo más probable es que haya un cese de actividades del sector transporte, porque no hay confianza y no se creen las palabras de la administración de la ciudad de Ibagué”. Estas palabras reflejan el malestar que arrastran los transportadores, quienes reclaman el cumplimiento de compromisos que consideran pactados en anteriores mesas de trabajo.

El aumento del transporte informal figura entre los puntos más críticos del actual conflicto. Según Pava, los conductores legales perciben que su trabajo se desvaloriza frente a quienes operan sin los permisos y las obligaciones propias del servicio público. Por esta razón, exigen garantías y soluciones efectivas para blindar la actividad formal y proteger sus ingresos.

Frente a esta situación, la alcaldesa Johana Aranda ha invitado al gremio a dialogar, recalcando la necesidad de concertar antes que acudir a la protesta: “Más que levantarnos a protestar es sentarnos a concertar”, ha dicho públicamente. Sin embargo, persisten las dudas sobre si será posible llegar a un acuerdo a pocos días de la jornada en que podría verse afectada la movilidad en toda la ciudad.

La atención ciudadana, por ahora, está centrada en los avances —o la falta de estos— en las negociaciones. El lema del paro, “¡Unidos por el transporte digno, seguro y para el pueblo!”, resume las intenciones del movimiento y subraya la urgencia de una solución que evite la paralización del servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué llaman al paro los transportadores de Ibagué?

Los transportadores de Ibagué convocan al paro principalmente por la falta de soluciones a las dificultades del transporte público urbano, la inseguridad, el crecimiento del transporte informal y lo que consideran incumplimientos de acuerdos por parte de la administración local. Piden garantías para los trabajadores formales y acciones que respondan a las problemáticas del gremio, según la información divulgada por el Comité Pro Defensa del Transporte Público.

¿Qué consecuencias puede tener el paro de transporte público en Ibagué?

La paralización anunciada por los gremios del transporte podría impactar de manera significativa la movilidad en Ibagué. Al tratarse de una protesta que reúne a taxistas, conductores de buseta, jeepseros y transporte especial, se espera que gran parte del transporte público se vea suspendido, lo que dificultaría el desplazamiento de miles de ciudadanos mientras duran las protestas y negociaciones con las autoridades locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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