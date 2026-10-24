Se registró un sismo de magnitud 2,4 en inmediaciones de Piedecuesta, Santander, durante la tarde de este sábado 24 de octubre de 2026. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 2:05:58 p. m., hora local.

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El evento tuvo una profundidad de 143 kilómetros, por lo que se trató de un sismo profundo. Su epicentro se ubicó en las coordenadas 6,84° de latitud y -72,95° de longitud.

Según el reporte del SGC, los municipios más cercanos al lugar donde se originó el movimiento fueron Cepitá, ubicado a unos 10 kilómetros; Guaca, a 11 kilómetros, y San Andrés, a aproximadamente 12 kilómetros.

El organismo indicó que el registro fue obtenido a través de cinco estaciones y aparece con estatus automático. El evento presentó un RMS de 0,7 segundos y un gap de 161 grados.

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Por su baja magnitud y la profundidad a la que se produjo, el sismo corresponde a un movimiento de intensidad moderada en términos instrumentales.

El reporte hace parte del monitoreo permanente que realiza el SGC sobre la actividad sísmica en Colombia, uno de los países con frecuente actividad tectónica.

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