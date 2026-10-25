En video quedó registrado el colapso de un edificio en el centro de Pereira, ocurrido durante la tarde de este sábado 24 de octubre. La estructura, ubicada en la calle 18 con carrera 12, se desplomó en un sector cercano al Teatro Santiago Londoño y las imágenes de la emergencia circularon mientras los organismos de socorro atendían la situación.

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En la grabación se observa a una persona sobre el techo de la edificación. Según la descripción que acompañó el registro audiovisual, los bomberos adelantaban labores de búsqueda y localización para verificar si había alguien en el lugar.

Sin embargo, las autoridades aclararon posteriormente que no había personas atrapadas entre los escombros. Aunque en un primer momento se habló de dos posibles víctimas, esa versión no fue confirmada tras las verificaciones en el sitio.

¿Por qué colapsó el edificio en Pereira?

El inmueble había sufrido daños estructurales durante el terremoto del pasado 10 de agosto y, de acuerdo con la Alcaldía de Pereira, se encontraba en proceso de demolición.

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La información preliminar del Cuerpo Oficial de Bomberos apuntaba a que dos personas en condición de calle podrían haber ingresado a la estructura para extraer cobre cuando ocurrió el desplome. No obstante, las autoridades descartaron que hubiera cuerpos atrapados, por lo que esa hipótesis inicial no debe confundirse con un balance confirmado de víctimas.

Después del colapso, unidades de emergencia se desplazaron hasta el lugar para revisar la zona, descartar riesgos y asegurar el área. Las circunstancias exactas del desplome no habían sido precisadas en la información disponible.

Cerraron la zona tras el desplome

El sector de la carrera 12 con calle 18 fue acordonado para facilitar el trabajo de los organismos de socorro y evitar que peatones se acercaran a los restos de la edificación.

La Alcaldía reiteró el llamado a la ciudadanía para que no ingrese ni permanezca en inmuebles declarados en riesgo o que tengan orden de demolición. Estas estructuras pueden representar un peligro incluso cuando no hay labores visibles en su interior.

El caso ocurrió más de dos meses después del sismo que afectó el edificio y volvió a poner la atención sobre los riesgos de las construcciones con daños estructurales. Mientras se verifica lo sucedido, las autoridades recomendaron respetar los cierres y seguir las instrucciones del personal de emergencia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.