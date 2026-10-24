Por: El Espectador

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Cuatro exdirectoras de la Biblioteca Nacional de Colombia lanzaron una contundente carta el 24 de octubre, Día Internacional de las Bibliotecas, para defender la institución y denunciar las recientes acciones del Ministerio de Cultura, así como la parálisis actual de la entidad. De acuerdo con la misiva, el verdadero riesgo “no es un edificio o un programa”, sino el derecho fundamental de todos los colombianos a la lectura, la educación, la investigación y la cultura. Las exdirectoras Ana Roda, Consuelo Gaitán, Diana Patricia Restrepo y Adriana Martínez-Villalba, quienes estuvieron al frente de la Biblioteca Nacional en distintos periodos desde 2008 hasta 2026, firmaron el pronunciamiento titulado “En defensa de la Biblioteca Nacional de Colombia”.

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Las firmantes resaltaron los logros y el trabajo acumulado por la Biblioteca Nacional, próxima a cumplir 250 años en enero de 2027, y subrayaron la importancia de mantener la continuidad de los planes y programas existentes. Según la carta citada por El Espectador, las bibliotecas públicas en Colombia son producto de una política de Estado y este modelo es ejemplo para América Latina. Por esta razón, las exdirectoras pidieron que las políticas públicas sobre bibliotecas se mantengan bajo criterios técnicos, con participación de diferentes sectores y recursos que permitan asegurar su sostenibilidad.

Otro aspecto destacado es el papel de las bibliotecas como espacios de pluralidad y encuentro con la diversidad de ideas. En sus palabras, “las bibliotecas no imponen nunca una sola lectura: procuran que podamos encontrarnos en la diversidad de sus colecciones y pensar por nosotros mismos”. Además, la Biblioteca Nacional es la promotora de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que reúne a 1.569 bibliotecas en distintas regiones del país, así como 689 Bibliotecas Rurales Itinerantes. Cada biblioteca refleja particularidades propias de su entorno y de sus usuarios, lo que enriquece la vida cultural del país.

El debate también se centra en la gestión del grupo del libro y la literatura, función asumida por la biblioteca desde 2024. Según la carta, esta área diseña y lleva a cabo políticas y programas para promover la creación literaria, la edición y la circulación del libro en Colombia, entre ellos la Red Relata y el fortalecimiento de editoriales y librerías.

El pronunciamiento llegó poco después de un plantón que reunió a cientos de personas frente a la biblioteca, convocado debido al aplazamiento de importantes eventos y la falta de recursos para financiar la participación de bibliotecarios, como informó la dirección de la institución en un comunicado del 21 de octubre. Los asistentes reclamaron pagos oportunos a contratistas, continuidad de programas y mejor gestión, además de solicitar la salida de Julia Daza como directora, por no tener experiencia en el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué protestaron frente a la Biblioteca Nacional de Colombia en octubre?

Las protestas frente a la Biblioteca Nacional surgieron en respuesta a la postergación del X Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, del Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Samper Ortega y del Encuentro Nacional Relata. Adicionalmente, los manifestantes exigieron el fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y garantías laborales para quienes trabajan en estas instituciones, según El Espectador.

¿Qué es la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y cuál es su importancia?

La Red Nacional de Bibliotecas Públicas es una estructura coordinada por la Biblioteca Nacional de Colombia, que incluye 1.569 bibliotecas municipales, departamentales, rurales y étnicas, y 689 Bibliotecas Rurales Itinerantes. Su importancia radica en que articula proyectos únicos según la comunidad y región, fomentando el acceso a la lectura y la cultura en toda Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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