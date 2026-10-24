Aunque en un inicio se dijo que había dos personas fallecidas, las autoridades confirmaron que no había cuerpos atrapados en el colapso de una edificación en el centro de Pereira, ocurrido durante la tarde de este sábado 24 de octubre.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Pareja sobrevivió al terremoto en Pereira, pero lleva casi dos meses sin poderse ver)

El inmueble está ubicado en la carrera 12 con calle 18, frente al Teatro Santiago Londoño. Según informó la Alcaldía de Pereira, la estructura había sufrido afectaciones por el terremoto del pasado 10 de agosto y se encontraba en proceso de demolición.

De acuerdo con información preliminar del Cuerpo Oficial de Bomberos, los supuestos atrapados serían dos personas en condición de habitabilidad en calle que, al parecer, estaban dentro de la edificación extrayendo cobre cuando ocurrió el desplome.

Lee También

Tras el incidente, unidades de emergencia llegaron al lugar para verificar la situación, adelantar las labores de búsqueda y asegurar el área. Por ahora, las autoridades no han divulgado más detalles sobre las circunstancias exactas del colapso.

(Lea también: “Iba al baño y me llamaron”: dramático relato del hombre de cómo se salvó de derrumbe de casa en Pereira)

Organismos de socorro descartan que haya personas atrapadas bajo los escombros de la panadería qué colapsó en el centro de Pereira.

En la ciudad más de 100 edificaciones están en riesgo de colapso a raíz del temblor del pasado 10 de agosto.

“Le recordamos a la ciudadanía tener mucha precaución en este tipo de edificaciones, no parquear en estos lugares, no ingresar ni transitar cerca de ellos“, recomendó Alejandro Arango, director del Cuerpo de Bomberos de Pereira. #Vocesysonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 25, 2026

Cierran el sector mientras atienden la emergencia

La zona fue acordonada para facilitar el trabajo de los organismos de socorro y evitar que peatones se acerquen a la estructura afectada.

Por esa razón, se recomienda a conductores y transeúntes evitar el cruce de la carrera 12 con calle 18 y seguir las indicaciones del personal que permanece en el sitio mientras avanzan los procedimientos correspondientes.

El caso ocurrió más de dos meses después del sismo del 10 de agosto, que dejó daños estructurales en el inmueble y motivó su demolición. La emergencia vuelve a poner la atención sobre los riesgos que representan las edificaciones que presentan deterioro y tienen restricciones de acceso.

Alcaldía de Pereira hizo llamado para evitar zonas de riesgo

A través de un comunicado, la administración distrital reiteró la importancia de no ingresar ni permanecer en inmuebles declarados en riesgo o que tengan orden de demolición.

“Reiteramos el llamado a no ingresar a estructuras en riesgo”, señaló la Alcaldía, al informar sobre el colapso y las labores de los organismos de socorro.

Mientras se esclarecen las circunstancias del hecho, las autoridades mantienen la atención en el lugar.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.