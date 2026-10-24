Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo de la Espriella fue protagonista de un momento llamativo durante su visita oficial a Risaralda, en un evento que tenía como foco el beneficio de los habitantes de Pereira y Dosquebradas a través de subsidios para la rehabilitación de viviendas. Según la información de El Nuevo Día, el suceso ocurrió cuando el mandatario se dirigió en tono distendido al alcalde de Dosquebradas durante el anuncio de los subsidios, señalando: "Quite esa cara de seriedad, alcalde de Dosquebradas. Una risita, hermano…".

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El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella generó atención por la forma directa y cercana con la que se refirió al alcalde, precisamente en un escenario público donde lo esperado suele ser un trato más formal. En medio de la expectativa por la entrega de 300 subsidios, el comentario sobresalió durante la jornada, que estaba pensada para destacar las gestiones del gobierno en la región.

De acuerdo con El Nuevo Día, la intervención informal del presidente no fue un hecho aislado. En otro momento, Abelardo volvió a referirse al alcalde y le dijo: "Alcalde, está muy serio, ¿qué pasa? Estamos trayendo las soluciones". Esa intervención puso nuevamente la mirada de asistentes y del público sobre la interacción entre ambos funcionarios. La actividad tenía como telón de fondo el anuncio sobre los 300 subsidios, destinados a rehabilitar viviendas en las dos principales localidades de Risaralda: este tema era el eje central de la visita.

A pesar del matiz que tomó el encuentro debido a las palabras de Abelardo de la Espriella, la información publicada por El Nuevo Día aclara que no hubo señales de incomodidad, discusión ni molestia. El detalle más notorio fue, sin duda, la frase sobre la seriedad del alcalde. El contexto siguió siendo el beneficio anunciado para los hogares de la región, por medio de ayudas estatales para enfrentar necesidades habitacionales. El episodio evidencia cómo, a veces, comentarios inesperados en actividades públicas logran robarse el protagonismo incluso sobre asuntos relevantes como la asignación de subsidios destinados a la recuperación de viviendas afectadas en Pereira y Dosquebradas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella al alcalde de Dosquebradas durante su visita?

El presidente Abelardo de la Espriella llamó la atención al dirigirse al alcalde de Dosquebradas con una frase directa durante un acto público, diciendo: "Quite esa cara de seriedad, alcalde de Dosquebradas. Una risita, hermano…". Más adelante, insistió en el comentario: "Alcalde, está muy serio, ¿qué pasa? Estamos trayendo las soluciones", según información de El Nuevo Día.

¿Cuáles son los 300 subsidios anunciados en Risaralda y a quiénes benefician?

Durante su visita a Risaralda, Abelardo de la Espriella anunció la entrega de 300 subsidios enfocados en la rehabilitación de viviendas afectadas en Pereira y Dosquebradas. De acuerdo con El Nuevo Día, estos subsidios están destinados a apoyar a los habitantes de esas dos ciudades, como parte de la estrategia gubernamental para mejorar las condiciones habitacionales en la región.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.