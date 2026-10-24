Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La madrugada de este viernes en Ibagué estuvo marcada por la violencia, luego de que Camilo, conocido como alias ‘Cacerolo’, perdiera la vida en un ataque sicarial. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades y reportada en El Nuevo Día, los hechos se presentaron hacia la 1:00 de la mañana dentro de una vivienda ubicada en el barrio Jordán, séptima etapa. Allí, un agresor irrumpió el silencio nocturno al disparar contra el joven de aproximadamente 27 años, quien al parecer se encontraba en el domicilio con la puerta de acceso abierta. Los impactos de bala, que según el reporte oficial fueron disparados a través de la puerta principal, alcanzaron a la víctima en la cabeza, ocasionando lesiones de una gravedad tal que, a pesar de haber sido trasladada y atendida en un centro asistencial, no pudieron salvarle la vida.

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Sobre el móvil del crimen y la identidad del responsable, las autoridades no han dado información específica. Esta ausencia de datos oficiales mantiene en incertidumbre las verdaderas causas del homicidio de alias ‘Cacerolo’. Hasta el momento, tampoco se ha indicado si existen personas capturadas o identificadas como sospechosas de haber ejecutado el ataque, lo que agrega un elemento de preocupación entre los residentes del sector y despierta la atención sobre otros antecedentes de violencia que afectan a la ciudad.

La situación está siendo atendida por unidades de criminalística de la Sijín —Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional—, quienes desarrollan los actos urgentes, así como la recolección de material probatorio en el interior de la vivienda donde ocurrió el crimen. El objetivo principal de estos procedimientos es esclarecer la manera exacta en que el agresor logró acercarse a la propiedad y efectuar el ataque, así como identificar a la persona o personas involucradas en el homicidio. De acuerdo con El Nuevo Día, las labores investigativas continúan sin que hasta ahora se haya producido una resolución definitiva sobre las circunstancias del hecho ni sus motivaciones. Además, el caso se suma a otros episodios recientes de violencia documentados en la región, lo que incrementa el llamado de la comunidad a la pronta aclaración de los hechos y al fortalecimiento de la seguridad en la capital del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió exactamente en el ataque sicarial en Ibagué contra alias ‘Cacerolo’?

Alias ‘Cacerolo’ fue atacado dentro de una vivienda en el barrio Jordán, séptima etapa, en Ibagué, en horas de la madrugada. El agresor disparó a través de la puerta de acceso de la casa, hiriendo gravemente al joven en la cabeza. Aunque fue trasladado a un centro asistencial tras el ataque, no sobrevivió a las heridas sufridas. Las autoridades investigan tanto las circunstancias como los autores del crimen.

¿Cuál es el avance de las investigaciones de la Sijín tras el homicidio de alias ‘Cacerolo’ en Ibagué?

La Sijín, Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, realizó recolección de pruebas y actos urgentes en la vivienda afectada. Hasta ahora no se han reportado capturas ni se ha establecido el móvil del asesinato. Las tareas se centran en identificar a los responsables y esclarecer cómo se ejecutó el ataque, en medio de un contexto de preocupación por la seguridad en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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