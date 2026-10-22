La audiencia que busca definir si cuatro policías deberán permanecer en un centro carcelario por la muerte de Donovan Balanta volvió a quedar en pausa. El juez de control de garantías suspendió la diligencia del jueves 22 de octubre y anunció que se reanudará este viernes a las 9 de la mañana, bajo reserva.

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El proceso judicial busca esclarecer la muerte de Balanta, de 34 años, ocurrida el pasado 20 de septiembre en una zona de Ciudad Bolívar, en límites con Soacha, Cundinamarca. Los cuatro exuniformados fueron capturados y señalados por la Fiscalía de presuntamente incurrir en graves conductas durante el procedimiento policial.

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La situación jurídica de los investigados todavía está pendiente. Los cuatro hombres no aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía General de la Nación, entre ellos homicidio agravado, tortura agravada y falsedad ideológica en documento público. En las audiencias, los procesados se declararon inocentes.

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Mientras avanza el caso, la familia de Balanta continúa enfrentando el duelo y reclamando respuestas sobre lo ocurrido. Ana, hermana de la víctima, le contó a El Tiempo que el dolor persiste entre sus allegados y que recordar los hechos sigue siendo difícil. También expresó la indignación de la familia tras conocer que los uniformados rechazaron los cargos.

“Lo tomamos mal, con rabia e indignación. Esperamos que se haga justicia y que quienes cometieron los actos respondan”, manifestó la familiar.

Durante la exposición de la investigación, la Fiscalía presentó una reconstrucción de los hechos que habrían antecedido a la muerte del hombre. Según el relato citado por El Tiempo, todo habría comenzado con una discusión entre allegados de Balanta y una vecina en el sector de Ciudad Bolívar, cuando una patrulla de la estación de Policía de Cazucá transitaba por el lugar.

El ente acusador señaló que, durante ese episodio, algunos uniformados habrían pronunciado expresiones racistas y amenazas contra los ciudadanos. Posteriormente, Balanta llegó al sitio, lanzó un objeto contra los policías y huyó, pero fue alcanzado y reducido metros más adelante.

La Fiscalía también expuso que el hombre habría sido esposado con las manos detrás de la espalda y, cuando se encontraba bajo custodia, habría recibido golpes y patadas. Estos señalamientos hacen parte de la investigación y deberán ser examinados dentro del proceso judicial.

Por ahora, la audiencia se reanudará este viernes a las 9 de la mañana, en una sesión privada en la que continuará el análisis de la solicitud de medida de aseguramiento. La familia de Balanta permanece a la espera de avances en un caso que busca establecer las responsabilidades por su muerte.

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