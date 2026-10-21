Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El caso de Donovan Balanta Paz, líder comunitario afrodescendiente de 34 años, ha generado conmoción tras cumplirse un mes de su muerte, ocurrida después de un procedimiento policial en Caracolí, límite de Ciudad Bolívar y Soacha. La atención pública y judicial se ha centrado en el desarrollo de la investigación para determinar la responsabilidad de los agentes involucrados, desde patrulleros hasta oficiales de mayor rango, en los hechos ocurridos el 20 de septiembre, cuando Balanta fue reducido, esposado y trasladado a la Estación de Policía de Cazucá.

Sigue a PULZO en Discover

Según información de El Espectador, durante el procedimiento Balanta habría sufrido agresiones físicas y descargas con un dispositivo Taser, incluso dentro de la estación policial. Permaneció aproximadamente 20 minutos con dificultades para respirar y dolor en el pecho, solicitando atención médica, la cual no habría recibido de manera oportuna. La importancia de estos hechos fue resaltada en la investigación, pues la necropsia determinó lesiones compatibles con el uso de dispositivos de conducción eléctrica, además de golpes. Medicina Legal reportó que la causa del fallecimiento fue una arritmia cardíaca asociada al uso del dispositivo eléctrico, aunque el estudio histopatológico no estableció de forma directa una relación causal entre las descargas y la muerte del joven.

En el desarrollo judicial, la Fiscalía imputó cargos a varios miembros de la policía. El mayor Roque Correa, quien era comandante de la estación, y el patrullero Johathan Giraldo, señalado como autor directo por presuntamente accionar el Taser, enfrentan imputaciones por homicidio agravado, tortura agravada y falsedad ideológica en documento público. La investigación señala que ambos habrían presentado información falsa en documentos oficiales, agravando la gravedad de los hechos al intentar distorsionar la verdad sobre lo ocurrido.

Adicionalmente, otros dos patrulleros, Santiago Vargas y Nahumer Vergel, junto al subintendente Henar Tapiero, fueron vinculados por su presunta participación en los golpes y por homicidio por omisión y tortura. El mayor Correa, además, habría presenciado las descargas y, aunque apartó al patrullero que manipulaba el Taser, no dispuso el traslado inmediato de Balanta a un hospital, omisión que también forma parte de los cargos que enfrenta. El proceso está actualmente en etapa de imputación y presentación de los implicados ante el juez de control de garantías. Esta información fue corroborada por El Espectador, fuente que documenta el avance del caso y la actuación de la Fiscalía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cargos enfrenta la policía por el homicidio de Donovan Balanta?

De acuerdo con la información de El Espectador, los policías implicados en la muerte de Donovan Balanta enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada y falsedad ideológica en documento público. El mayor Roque Correa y el patrullero Johathan Giraldo son señalados como principales responsables, mientras que otros patrulleros y un subintendente enfrentan cargos por homicidio por omisión y tortura.

¿Cuál fue el papel del Taser y cómo se relaciona con la muerte de Donovan Balanta?

Según la necropsia citada por El Espectador, Donovan Balanta sufrió lesiones compatibles con el uso de un dispositivo Taser. Medicina Legal indicó que la causa de la muerte fue una arritmia cardíaca asociada al dispositivo, aunque el estudio histopatológico no confirmó una relación causal directa. El relato de los hechos sostiene que Balanta recibió descargas tanto durante el procedimiento como dentro de la estación de policía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.