Por: Noticiero 90 minutos

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El programa Colombia Mayor anunció la reanudación de sus pagos a partir del miércoles 28 de octubre, según lo informó el presidente Abelardo de la Espriella en una alocución presidencial. Durante su intervención, el mandatario aseguró que su Gobierno continuará respaldando a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad, un grupo que abarca a más de 2.850.000 beneficiarios en todo el país. Estas personas recibirán transferencias de hasta 230.000 pesos, monto que, de acuerdo con lo expresado por De la Espriella, está destinado a cubrir necesidades básicas como alimentación y medicamentos.

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Según lo dicho por el presidente y los datos oficiales presentados, para este nuevo ciclo de pagos se asignaron 669.581 millones de pesos. De esta manera, la administración ha destinado a la fecha más de 1,3 billones de pesos para atender a la población beneficiaria de Colombia Mayor. La declaración del presidente fue clara al afirmar: “A nuestros adultos mayores no los vamos a desamparar”, haciendo énfasis en la prioridad social del programa en la agenda del Gobierno.

Sin embargo, el panorama actual del programa enfrenta retos significativos. De acuerdo con el informe presentado por el Gobierno, Colombia Mayor opera hoy bajo dificultades presupuestales, con un déficit superior a los 3 billones de pesos. Esta situación obliga a que se busquen recursos adicionales para poder cumplir con las obligaciones proyectadas para el año 2026. Ante este escenario, De la Espriella señaló que ha dado instrucciones al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para priorizar la financiación del programa dentro del proyecto de modificación del Presupuesto General de la Nación. Ahora, la aprobación de estos recursos depende del trámite en el Congreso de la República.

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez, advirtió que la continuidad de los pagos está sujeta a que el Congreso apruebe los fondos solicitados. Respecto a la posibilidad de aumentar el monto de las transferencias, el presidente recalcó que ese incremento solo será posible cuando la situación financiera lo permita, añadiendo que, por el momento, seguirán vigentes los montos acordados anteriormente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el programa Colombia Mayor y a quiénes beneficia?

Colombia Mayor es un programa social del Gobierno que otorga transferencias económicas a adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Según datos oficiales, beneficia actualmente a más de 2.850.000 personas mayores en todo el país, brindando apoyo para que puedan cubrir necesidades básicas.

¿Está en riesgo la continuidad de los pagos de Colombia Mayor por el déficit presupuestal?

De acuerdo con las declaraciones oficiales, el programa enfrenta un déficit superior a los 3 billones de pesos, lo que pone en duda la financiación de los pagos futuros. Sin embargo, el Gobierno afirma que trabaja para garantizar los recursos necesarios, aunque la decisión final está en manos del Congreso.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.