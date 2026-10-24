Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La designación de Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo ministro del Interior, tras la salida de Rodrigo Lara Restrepo, intensificó un ya tenso ambiente político. El presidente Abelardo de la Espriella anunció el relevo el 21 de octubre de 2026, marcando una transición que ha sido fuertemente cuestionada desde diversos sectores del Congreso, según información recopilada por El Nuevo Día y declaraciones de políticos de varias bancadas.

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Una de las frases más destacadas fue la del senador Alejandro Ocampo, integrante del Pacto Histórico, quien sostuvo que con la llegada de Ordóñez "llegó el oscurantismo al Ministerio de la política". Así, describió la percepción crítica de varios congresistas frente al perfil ideológico y trayectoria del designado ministro. Similar fue la postura de la senadora Jennifer Pedraza, quien enfatizó que el relevo "no representa la unidad nacional sino el sectarismo", reforzando el sentir de división y escepticismo en torno a la capacidad de Ordóñez para liderar procesos incluyentes y conciliadores.

El representante Mauricio Toro, de Alianza Verde, emitió una de las críticas más estructuradas, al considerar la designación como "un pésimo mensaje". El congresista además planteó la posibilidad de evaluar la aplicación de la Ley 1821 de 2016, que regula la edad de retiro forzoso para cargos públicos, pues Ordóñez cuenta con 71 años. Este señalamiento pone en el centro del debate la legalidad y legitimidad administrativa del nombramiento, apartándose del simple disenso político y abriendo un debate jurídico sobre los requisitos para el cargo.

Las reacciones no solo se centraron en la llegada de Ordóñez sino también en la salida de Rodrigo Lara. El representante Daniel Briceño lamentó la renuncia, calificando al exministro como un puente efectivo hacia el Congreso, lo que subraya la percepción de que la cartera pierde a una figura dialogante. Contrario a esto, el representante Daniel Monroy comparó ambos perfiles al calificar a Lara, frente a Ordóñez, como "un demócrata" y aludiendo a que "sigue la horrible noche", expresión que hace referencia a épocas de polarización y crisis política.

A estas voces se sumaron Gustavo Bolívar, quien apodó a Ordóñez como "el quema libros y perseguidor del progresismo", y Angélica Lozano, quien cuestionó quién ejercerá el diálogo con el Congreso. De manera provisional, Iván Cancino, ministro de Justicia, asumirá la cartera hasta la posesión formal de Ordóñez. El principal desafío será establecer una interlocución sólida con el Legislativo, en medio de una fuerte polarización política y cuestionamientos al liderazgo y al rumbo que toma el Ministerio del Interior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué agrupaciones políticas cuestionaron el nombramiento de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior?

La principal razón por la cual varios sectores políticos cuestionaron la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior radica en la percepción sobre su perfil conservador y su historial político, considerado por algunos como sectario o poco incluyente. Voces como la del senador Alejandro Ocampo y la senadora Jennifer Pedraza señalaron que el relevo no representa una apuesta por la unidad nacional. Además, la edad de Ordóñez llevó al representante Mauricio Toro a poner sobre la mesa la legalidad de su nombramiento, aportando al debate desde el ámbito jurídico y político.

¿Qué impacto político tuvo la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior?

La salida de Rodrigo Lara Restrepo fue vista como una pérdida significativa para quienes valoraban su disposición al diálogo y construcción de consensos con el Congreso. Según el representante Daniel Briceño, Lara actuaba como un puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, en contraste con la figura de Ordóñez, señalada por promover posturas más radicales. La transición ha reavivado la polarización política sobre el rumbo que debe tener el Ministerio del Interior en un contexto nacional marcado por la división y el debate legislativo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.