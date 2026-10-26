Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Alcaldía de Ibagué anunció el inicio de una nueva etapa en su estrategia para el manejo integral de palomas de plaza, basándose en los resultados de un diagnóstico socio-biológico adelantado en diversas zonas de la ciudad. Este estudio permitió estimar que la población de estas aves en los sectores evaluados alcanza las 6.234, una cifra que servirá como punto de partida para diseñar intervenciones de control más eficientes, de acuerdo con la información suministrada en el informe consultado.

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El diagnóstico no solo cuantificó la presencia de palomas, sino que además identificó la existencia de ectoparásitos –organismos que viven en la superficie de las aves y pueden provocar enfermedades– en los ejemplares revisados. Otro hallazgo relevante fue la detección del hongo Cryptococcus neoformans en el 64,1 % de las muestras tomadas, un dato que subraya la importancia de mantener un seguimiento sanitario constante y tomar precauciones. En palabras de Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, dichos resultados permiten orientar acciones de prevención y control, sin que esto implique generar alarma injustificada entre los habitantes.

La administración local ha planteado que para la segunda fase de este plan se fortalecerá la articulación entre las secretarías de Salud, Gobierno e Infraestructura, además de incluir a operadores de aseo, sectores académicos y otros aliados estratégicos. El objetivo principal será identificar los elementos que facilitan la supervivencia de las palomas, tales como puntos donde reciben alimentación, residuos sólidos expuestos y refugios en espacios públicos, y así implementar medidas prácticas para reducir su proliferación.

Adicionalmente, las recomendaciones de la Alcaldía incluyen la invitación a no alimentar palomas en zonas públicas, evitar el contacto directo con excremento o aves que presenten comportamientos extraños y reportar observaciones a través de la plataforma habilitada para ese fin. El diagnóstico reveló que un 71,4 % de los ciudadanos apoya el enfoque de educación ambiental para el manejo de las aves, en tanto que solo un 6,6 % estaría de acuerdo con estrategias de control letal. Esto demuestra una preferencia mayoritaria por soluciones basadas en la sensibilización y el manejo responsable, frente a intervenciones agresivas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas palomas hay en las plazas de Ibagué según el diagnóstico más reciente?

El diagnóstico socio-biológico realizado en Ibagué estimó que existen 6.234 palomas en las zonas de la ciudad que fueron evaluadas. Este resultado sirve de referencia para las autoridades al momento de establecer medidas de manejo y control de la población de estas aves en el entorno urbano, según la información entregada por la Alcaldía de Ibagué.

¿Qué riesgos para la salud implica la presencia de Cryptococcus neoformans en las palomas?

El diagnóstico encontró que el 64,1 % de las muestras analizadas de palomas presentan Cryptococcus neoformans, un hongo que puede ser transmitido por las aves y potencialmente afectar la salud humana, especialmente en personas vulnerables. Por eso, las autoridades recomiendan evitar el contacto con excretas de palomas y reportar comportamientos anómalos en estos animales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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