Colombianos que viven en el exterior y cuentan con experiencia en áreas como comercio, turismo y negocios internacionales tienen una nueva oportunidad para vincularse al Gobierno, puesto que la administración de Abelardo De La Espriella anunció 14 vacantes en oficinas comerciales de ProColombia como parte de la estrategia del Banco de Talentos.

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El anuncio contempla cargos en Alemania, Brasil, Estados Unidos, Corea del Sur, Ecuador, España, Italia, Francia, Indonesia, México, Reino Unido, Singapur, Israel y Qatar. Un detalle que puede ser determinante para los aspirantes es que el Gobierno busca especialmente colombianos que ya residan en esos países y conozcan su cultura y dinámica económica.

Las oportunidades están distribuidas en 11 cargos de consejero-director de Oficina Comercial, dos de primer secretario-director de Oficina Comercial y uno de segundo secretario-representante comercial. Estas oficinas tienen entre sus funciones promover las exportaciones colombianas, atraer inversión extranjera y fortalecer el turismo.

Requisitos y cómo postularse al Banco de Talentos

El perfil que busca el Gobierno está relacionado con profesionales que tengan experiencia en comercio exterior, inversión, turismo, negocios internacionales y dirección de equipos. La residencia en el país donde se encuentra la vacante aparece como uno de los elementos centrales de la convocatoria.

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“Necesitamos colombianos que ya vivan en esos países y que conozcan bien la cultura y la economía local”, explicó el presidente Abelardo De La Espriella.

La intención también está relacionada con la eficiencia en el uso de recursos públicos, pues la contratación de personas que ya viven en los destinos permitiría reducir gastos asociados con traslados desde Colombia.

Para quienes quieran postularse, deben preparar su hoja de vida y enviarla al correo bancodetalentos@presidencia.gob.co. El mandatario invitó a los colombianos que cumplan con el perfil a participar en el proceso.

La apuesta busca fortalecer la presencia comercial de Colombia en esos mercados y apoyar cuatro objetivos: abrir mercados para productos nacionales, atraer inversión extranjera, impulsar el turismo y ampliar las oportunidades para empresarios colombianos.

Así, quienes actualmente viven en alguno de los 14 países incluidos y cuentan con experiencia relacionada tienen la posibilidad de presentar su hoja de vida. El proceso anunciado contempla el correo de la Presidencia como uno de los canales para recibir las postulaciones.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.