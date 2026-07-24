Buscar empleo de forma estratégica puede aumentar las posibilidades de conseguir una entrevista y acceder a mejores oportunidades laborales.

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En Colombia, muchas empresas concentran la publicación de vacantes los jueves, especialmente en sectores como tecnología, finanzas, comercio, servicios, manufactura y operaciones, detalla El Tiempo.

Durante esta jornada se habilitan cientos de ofertas para perfiles operativos, técnicos, profesionales y directivos en distintas regiones del país, añade ese medio.

Para aprovechar este mayor movimiento del mercado laboral, es recomendable mantener la hoja de vida completamente actualizada, verificando que los datos personales, la formación académica, la experiencia y los logros profesionales estén al día, agrega ese diario.

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Un perfil completo transmite mayor confianza a los reclutadores y mejora las opciones de ser considerado.

También es importante postularse durante las primeras horas de publicación de las vacantes, ya que las primeras aplicaciones suelen tener mayor visibilidad en los procesos de selección.

Además, incluir palabras clave relacionadas con el sector, las competencias y las herramientas más demandadas puede facilitar que el perfil sea identificado por los sistemas de búsqueda de talento.

Los expertos recomiendan mantener una búsqueda constante y utilizar plataformas formales de empleo para acceder a ofertas verificadas. Concentrar las postulaciones en los días de mayor actividad permite optimizar el tiempo, encontrar vacantes acordes con el perfil profesional y aumentar las probabilidades de avanzar en un proceso de selección.

Cómo hallar empleo en Colombia: esto dicen las cifras

Encontrar empleo en Colombia requiere una estrategia que combine preparación, constancia y el uso de herramientas digitales. Una de las principales recomendaciones es mantener la hoja de vida actualizada, incluyendo la experiencia laboral más reciente, la formación académica, las certificaciones y las habilidades que se ajusten al cargo al que desea aspirar.

También es importante personalizar el currículum para cada vacante, resaltando las competencias que busca el empleador. Postularse de manera oportuna aumenta las posibilidades de que el perfil sea revisado antes de que avance el proceso de selección.

Utilizar portales de empleo reconocidos, las redes sociales profesionales y las bolsas de trabajo de universidades o cajas de compensación permite acceder a ofertas formales y ampliar las oportunidades. Además, fortalecer la red de contactos puede abrir puertas a recomendaciones y procesos de selección que no siempre se publican de forma masiva.

Prepararse para las entrevistas es otro aspecto clave. Investigar la empresa, practicar respuestas sobre la experiencia laboral y demostrar interés por el cargo pueden marcar la diferencia frente a otros candidatos.

Finalmente, invertir en el desarrollo de nuevas habilidades, como el manejo de herramientas digitales, idiomas o cursos de actualización, mejora la competitividad en el mercado laboral. La perseverancia, el aprendizaje continuo y una búsqueda organizada son factores determinantes para conseguir empleo en Colombia.

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