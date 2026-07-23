La inclusión laboral de personas con discapacidad dejó de ser una medida opcional para muchas empresas en Colombia. Desde el pasado 25 de junio de 2026, entró en plena vigencia una disposición de la Ley 2466 de 2025, conocida como Reforma Laboral, que obliga a las compañías con más de 100 trabajadores a incorporar personas con discapacidad en sus equipos.

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Aunque la norma contempló un periodo inicial de adaptación durante su primer año de vigencia, el requisito ahora es obligatorio, lo que ha llevado a cientos de empresarios a buscar herramientas y estrategias para cumplir con la legislación de manera efectiva.

Frente a este escenario, la ONG HI Humanity and Inclusion presentó su Sello de Inclusión, una iniciativa que busca acompañar a las organizaciones en la construcción de entornos laborales más accesibles y diversos. Según la entidad, el propósito es que las empresas avancen más allá del cumplimiento normativo y adopten una transformación sostenible en sus procesos y cultura organizacional.

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De acuerdo con HI Humanity and Inclusion, el proceso comienza con un diagnóstico participativo que permite identificar oportunidades de mejora dentro de cada organización. A partir de allí, se diseña una hoja de ruta enfocada en fortalecer las políticas de inclusión, promover el liderazgo social y consolidar prácticas empresariales más equitativas.

“Este proceso impulsa una transformación empresarial que contribuye a construir organizaciones más humanas, innovadoras y sostenibles”, explicó Hernando Enríquez, director para Colombia de HI Humanity and Inclusion.

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Inclusión laboral de personas con discapacidad en Colombia

La necesidad de fortalecer la inclusión laboral sigue siendo uno de los principales retos de la región. Según cifras del Banco Mundial, uno de cada tres hogares en América Latina tiene una persona con algún tipo de discapacidad.

Sin embargo, los niveles de acceso al empleo continúan siendo bajos. La misma entidad señala que una de cada dos personas con discapacidad en América Latina no logra ingresar al mercado laboral. Además, quienes sí consiguen empleo suelen recibir salarios hasta 11 % inferiores frente a otros trabajadores.

En Colombia, el panorama también refleja importantes desafíos. Datos citados por HI Humanity and Inclusion indican que el 52,3 % de la población con discapacidad se encuentra en edad productiva, pero solo el 18,7 % tiene acceso a un empleo formal.

Beneficios para las empresas que apuestan por la inclusión

Además del cumplimiento legal, la inclusión laboral puede traducirse en ventajas competitivas para las organizaciones. La ONG HI Humanity and Inclusion destaca que los equipos neurodiversos pueden alcanzar niveles de productividad significativamente superiores y aportar perspectivas diferentes en los procesos de innovación y toma de decisiones.

A esto se suman incentivos económicos. El artículo 31 de la Ley 361 de 1997 establece que los empleadores que contraten personas con discapacidad pueden acceder a una deducción en el impuesto de renta equivalente al 200 % del valor de salarios y prestaciones sociales pagados durante el año.

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La organización también resalta que las empresas inclusivas fortalecen su reputación, mejoran su posicionamiento ante clientes y aliados, y promueven ambientes laborales basados en el respeto, la tolerancia y la diversidad.

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