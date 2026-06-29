Por: Portal Bogotá

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Bogotá no detiene su lucha contra el delito. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia hace un llamado de alerta a la ciudadanía frente a una modalidad de estafa que utiliza falsas ofertas de empleo y llamadas por WhatsApp para engañar a las personas y obtener información personal o apoderarse de sus cuentas de mensajería móvil.

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De acuerdo con las alertas recibidas por la entidad y la información entregada por el Centro Cibernético de la Policía de Bogotá, los delincuentes realizan llamadas aleatorias desde números desconocidos. Cuando la persona contesta, escucha un mensaje grabado como: “Hemos recibido tu hoja de vida. Agrégame a WhatsApp” o simplemente “Agrégame a WhatsApp”.

El objetivo es despertar el interés de las personas, especialmente de quienes se encuentran buscando empleo, para iniciar una conversación por WhatsApp y ganar su confianza mediante técnicas de ingeniería social.

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Una vez establecen contacto, los estafadores comienzan a solicitar información personal o financiera y, posteriormente, envían un supuesto código de verificación con el pretexto de validar la identidad o continuar con el proceso de selección. Si la víctima comparte ese código, los delincuentes pueden tomar el control de su cuenta de WhatsApp.

Con la cuenta comprometida, los criminales suelen hacerse pasar por la víctima para solicitar dinero a familiares y amigos, intentar nuevas estafas o incluso cometer extorsiones.

Recomendaciones de la Secretaría de Seguridad para evitar ser víctima:

Desconfiar de llamadas o mensajes provenientes de números desconocidos que ofrezcan oportunidades laborales sin haber participado en un proceso de selección.

No agregar a WhatsApp números desconocidos que contacten mediante este tipo de mensajes.

Nunca suministrar información personal, bancaria o financiera a personas que no pueda identificar plenamente.

No compartir códigos de verificación que lleguen por mensaje de texto o por aplicaciones de mensajería. Estos códigos son personales e intransferibles.

Activar la verificación en dos pasos en WhatsApp para fortalecer la seguridad de la cuenta.

Conozca detalles de estas recomendaciones consultando este video de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, publicado en la red social X

¿Lo llamaron por WhatsApp para decirle que recibieron su hoja de vida? Pilas que puede ser una estafa para robarle su cuenta. #NoCaigaEnLaRed, jamás entregue códigos de verificación y siempre verifique la procedencia de las llamadas. Reporte cualquier delito informático al… pic.twitter.com/YeQptEQWSJ — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 25, 2026

Bogotá invita a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a este tipo de engaños y a compartir esta información con familiares y amigos para evitar que más personas sean víctimas de esta modalidad de estafa.

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Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.

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