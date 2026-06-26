En medio de los problemas por los que el nuevo gobierno le apunta a medidas, un mensaje telefónico se ha convertido en una auténtica pesadilla en Colombia y por eso se prenden las alarmas.

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La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia hace un aviso de alerta a la ciudadanía frente a una modalidad de estafa que utiliza falsas ofertas de empleo y llamadas por WhatsApp para engañar a las personas y obtener información personal o apoderarse de sus cuentas de mensajería móvil.

De acuerdo con las alertas recibidas por la entidad y la información entregada por el Centro Cibernético de la Policía Nacional, los delincuentes hacen llamadas aleatorias desde números desconocidos. Cuando la persona contesta, escucha un mensaje grabado como: “Hemos recibido tu hoja de vida. Agrégame a WhatsApp” o simplemente “Agrégame a WhatsApp”.

El objetivo es despertar el interés de las personas, especialmente de quienes se encuentran buscando empleo, para iniciar una conversación por WhatsApp y ganar su confianza mediante técnicas de ingeniería social.

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Una vez establecen contacto, los estafadores comienzan a solicitar información personal o financiera y, posteriormente, envían un supuesto código de verificación con el pretexto de validar la identidad o continuar con el proceso de selección. Si la víctima comparte ese código, los delincuentes pueden tomar el control de su cuenta de WhatsApp.

Con la cuenta comprometida, los criminales suelen hacerse pasar por la víctima para solicitar dinero a familiares y amigos, intentar nuevas estafas o incluso cometer extorsiones.

Recomendaciones contra llamadas de estafa con WhatsApp en Colombia

La Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá recomienda a la ciudadanía:

Desconfiar de llamadas o mensajes provenientes de números desconocidos que ofrezcan oportunidades laborales sin haber participado en un proceso de selección.

No agregar a WhatsApp números desconocidos que contacten mediante este tipo de mensajes.

Nunca suministrar información personal, bancaria o financiera a personas que no pueda identificar plenamente.

No compartir códigos de verificación que lleguen por mensaje de texto o por aplicaciones de mensajería. Estos códigos son personales e intransferibles.

Activar la verificación en dos pasos en WhatsApp para fortalecer la seguridad de la cuenta.

La Secretaría Distrital de Seguridad invita a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a este tipo de engaños y a compartir esta información con familiares y amigos para evitar que más personas sean víctimas de esta modalidad de estafa.

En caso de ser víctima de este delito, se debe denunciar de manera inmediata al CAI Virtual de la Policía Nacional.

¿Qué hacer si es víctima de estafa telefónica en Colombia?

Si una persona cae en una de estas trampas criminales con estafas telefónicas en Colombia, debe ejecutar de manera inmediata las siguientes acciones de seguridad:

Comunicarse con su banco: llamar directamente a las líneas oficiales de sus entidades financieras para bloquear de forma preventiva sus tarjetas de crédito, cuentas de ahorros y claves virtuales.

llamar directamente a las líneas oficiales de sus entidades financieras para bloquear de forma preventiva sus tarjetas de crédito, cuentas de ahorros y claves virtuales. Denunciar ante la Fiscalía: ingresar a la plataforma digital “A Denunciar” de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para registrar formalmente el fraude cometido.

ingresar a la plataforma digital “A Denunciar” de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para registrar formalmente el fraude cometido. Reportar en el CAI Virtual: ingresar al portal web del Centro Cibernético Policial para recibir asesoría en tiempo real de expertos en delitos informáticos y fraudes electrónicos.

ingresar al portal web del Centro Cibernético Policial para recibir asesoría en tiempo real de expertos en delitos informáticos y fraudes electrónicos. Cambiar todas las contraseñas: modificar de manera urgente las claves de los correos electrónicos, aplicaciones bancarias y redes sociales desde un dispositivo tecnológico completamente seguro.

modificar de manera urgente las claves de los correos electrónicos, aplicaciones bancarias y redes sociales desde un dispositivo tecnológico completamente seguro. Alertar a los contactos: avisar inmediatamente a familiares y amigos cercanos sobre la situación para evitar que los estafadores utilicen su nombre para solicitar dinero prestado.

Guardar siempre copias de los registros de llamadas, mensajes de texto recibidos y números telefónicos sospechosos. Estas evidencias tecnológicas facilitan el proceso de investigación que adelantan las autoridades judiciales correspondientes.

La prevención oportuna reduce drásticamente el impacto económico de estos engaños digitales. Nunca comparta códigos de verificación de un solo uso ni contraseñas dinámicas durante una llamada telefónica entrante.

Las empresas del sector financiero jamás solicitan datos confidenciales ni claves bancarias por medio de operadores telefónicos. Si duda de la veracidad de la comunicación, cuelgue inmediatamente y marque los números impresos en sus tarjetas.

La educación ciudadana digital constituye la herramienta más poderosa para combatir las bandas criminales dedicadas a la suplantación de identidad. Proteja siempre su información confidencial y denuncie cualquier actividad sospechosa en el territorio nacional.

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