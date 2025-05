Las pruebas psicológicas buscan entender quién es la persona que las presenta, cómo piensa y cómo se desenvuelve en el trabajo. Es por esto que es importante conocer qué evalúan específicamente, qué tipos de pruebas existen y cómo prepararse para brillar.

En resumen, las pruebas psicológicas son herramientas que los reclutadores usan para conocer aspectos de la personalidad, habilidades emocionales y comportamiento en situaciones laborales.

No se trata de “adivinar” si la persona es “buena” o “mala”, sino de ver si encaja con el puesto y la cultura de la empresa. Generalmente, se evalúan los siguientes puntos:

Personalidad: ¿es proactivo, reservado, colaborador? Tests como el 16PF o el DISC analizan rasgos como liderazgo o trabajo en equipo.

Inteligencia emocional: cómo maneja el estrés, resuelve conflictos o se relaciona con otros.

Valores y actitudes: su ética laboral, motivación y alineación con los objetivos de la empresa.

Habilidades específicas: en algunos casos, miden aptitudes como atención al detalle o toma de decisiones.

En Colombia, estas pruebas son clave en sectores como banca, tecnología, retail y salud, donde el perfil psicológico puede ser tan importante como las competencias técnicas.

Tipos de pruebas psicológicas más comunes

A continuación le explicamos las evaluaciones que podría enfrentar y qué buscan:

Tests de personalidad

Ejemplos: cuestionarios como el Inventario de Personalidad de Costa y McCrae o el MBTI (aunque menos común en selección).

Qué evalúan: sus rasgos predominantes (extroversión, empatía, tolerancia al estrés).

Ejemplo: le preguntan si prefiere trabajar solo o en equipo, o cómo reacciona ante plazos ajustados.

Tip: sea honesto, pero piense en el puesto. Si busca un rol de liderazgo, resalte habilidades como iniciativa; si es un puesto colaborativo, enfatice su capacidad para trabajar en equipo.

Pruebas proyectivas

Ejemplos: test del árbol, test de la figura humana o el famoso ‘Rorschach’ (manchas de tinta).

Qué evalúan: aspectos inconscientes de su personalidad, como emociones o conflictos internos.

Ejemplo: le piden dibujar una persona o interpretar una imagen.

Tip: no hay respuestas “correctas”. Dibuje o responda con naturalidad, evitando detalles excesivos que puedan malinterpretarse.

Dinámicas de grupo

Ejemplo: resolver un caso en equipo, como planear un proyecto o debatir un tema.

Qué evalúan: habilidades interpersonales, liderazgo, comunicación y trabajo en equipo.

Ejemplo: en una dinámica en una empresa de retail en Bogotá, los candidatos debían proponer estrategias para aumentar las ventas en una tienda.

Tip: escuche activamente, aporte ideas sin dominar y muestre respeto por las opiniones de otros.

Tests de habilidades cognitivas

Ejemplo: ejercicios de razonamiento lógico, atención o memoria.

Qué evalúan: su capacidad para procesar información y resolver problemas.

Ejemplo: identificar patrones en una serie de números o responder preguntas rápidas bajo presión.

Tip: practique con ejercicios de lógica en línea para mejorar su agilidad mental.

Cómo prepararse para las pruebas psicológicas

No puede “estudiar” para una prueba psicológica como lo haríaa para un examen, pero sí puede prepararse para enfrentarlas con confianza. Aquí van cinco consejos prácticos:

Conózcase a sí mismo

Reflexione sobre sus fortalezas, debilidades y cómo reacciona en situaciones laborales. Por ejemplo, ¿cómo manejó un conflicto en su último empleo? Esto le ayudará a responder con claridad.

Sea auténtico

Los reclutadores buscan coherencia. No intente ser alguien que no es; las pruebas están diseñadas para detectar inconsistencias. Si es reservado, no finja ser el alma de la fiesta.

Controle los nervios

Respire profundo antes de empezar y recuerde que no hay una única respuesta correcta. Practique técnicas de relajación, como inhalar por cuatro segundos y exhalar por seis.

Investigue la empresa

Entender la cultura y los valores de la empresa le dará pistas sobre qué rasgos valoran. Por ejemplo, una ‘startup’ tecnológica en Medellín podría priorizar la creatividad, mientras que un banco en Bogotá podría buscar estabilidad y atención al detalle.

Las pruebas psicológicas no son un obstáculo, sino una oportunidad para mostrar quién es y cómo puede aportar a una empresa.

