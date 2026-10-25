Por: France 24

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Al menos 83 personas resultaron heridas, siete de ellas en estado grave, como consecuencia de la caída de un autobús de línea que se desplazaba por un terraplén de veinte metros en el municipio de Fogars de Monclús, ubicado cerca de Barcelona, España, de acuerdo con información de EFE. El accidente tuvo lugar a las 16:43 horas, hora local, cuando el autobús, por motivos que aún se investigan, salió de la carretera y se precipitó por un talud. La vía por la que transitaba el vehículo es conocida por ser estrecha y presentar numerosas curvas, lo que podría haber contribuido al siniestro, aunque las causas exactas siguen por esclarecerse, según lo han indicado las autoridades.

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Olga Pané, consejera de Salud de la comunidad autónoma de Cataluña, reveló en la noche que, de las 83 personas heridas, siete se encuentran en condiciones de gravedad. Además, aclaró que no se descarta la posibilidad de que haya víctimas mortales, ya que, debido a la compleja orografía de la zona, alguna persona habría podido ser expulsada del vehículo o incluso arrollada fuera del alcance inmediato de los equipos de rescate.

Un dispositivo de emergencia se dirigió al lugar del accidente con un despliegue considerable de recursos para atender a las víctimas. Al menos 23 ambulancias y dos helicópteros, uno de ellos preparado para vuelos nocturnos, arribaron para evacuar y asistir a los viajeros del autobús. Aunque la capacidad del vehículo es de 65 plazas para pasajeros sentados, aún no se ha confirmado la cifra exacta de personas que estaban a bordo en el momento del accidente.

Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, la empresa de transporte implicada aseguró que está trabajando conjuntamente con los servicios de emergencia y las autoridades. La compañía también expresó su disposición para facilitar “toda la información necesaria para esclarecer las circunstancias del accidente”, en un intento por contribuir a que la investigación avance y se puedan determinar responsabilidades.

La intervención de los bomberos, como consta en sus informes y publicaciones, ha sido crucial, ya que tanto por tierra como con helicópteros han logrado llegar hasta el talud para evacuar a los afectados y prestar los primeros auxilios en una zona de difícil acceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos heridos y afectados dejó el accidente de autobús en Fogars de Monclús?

Según cifras de EFE y datos proporcionados por la consejera de Salud de Cataluña, Olga Pané, el accidente en Fogars de Monclús dejó al menos 83 personas heridas, de las cuales siete se encuentran en estado grave. Las autoridades no descartan víctimas mortales debido a las condiciones del terreno y el impacto del siniestro.

¿Qué medidas tomaron los servicios de emergencia tras el accidente del autobús cerca de Barcelona?

Tras el accidente, se desplazaron rápidamente al lugar 23 ambulancias y dos helicópteros, uno de ellos de vuelo nocturno, además de contingentes de bomberos que descendieron por el talud tanto por tierra como desde el aire. Estas acciones permitieron evacuar y atender a los pasajeros en condiciones difíciles, demostrando una movilización eficiente para enfrentar la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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