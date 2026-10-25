La segunda vuelta presidencial de Brasil entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro enfrenta una situación inusual luego de que las autoridades electorales decidieran extender por dos horas el horario de votación, hasta las 19:00, hora de Brasilia (5 de la tarde en Colombia).

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La medida generó incertidumbre y obligó a suspender temporalmente la divulgación de resultados parciales que ya habían comenzado a conocerse.

La disputa es considerada una de las más ajustadas de los últimos años. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aparece como favorito en algunos sondeos, aunque las encuestas muestran una diferencia estrecha frente a Lula.

La ampliación del horario también provocó confusión en algunos centros de votación. En una escuela de Pirituba, en Sao Paulo, las urnas ya habían sido cerradas y las actas impresas cuando se anunció la extensión.

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El director del centro aseguró que no había instrucciones técnicas claras sobre cómo reabrir las urnas, mientras funcionarios electorales esperaban autorización para trasladarlas al lugar de escrutinio.

La elección tiene importancia para toda América Latina y también es seguida de cerca por Estados Unidos.

El presidente Donald Trump afirmó que está siguiendo el proceso electoral brasileño, cuyo resultado definirá el rumbo político de la mayor democracia de la región.

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