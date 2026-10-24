Por: VALORA ANALITIK

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Las elecciones en Brasil llegan a su segunda vuelta este domingo 25 de octubre con una ventaja numérica de Flávio Bolsonaro en la mayoría de las encuestas recientes. Un balance de Poder360, con datos recopilados entre el 12 y el 22 de octubre, muestra que el candidato del Partido Liberal (PL) supera a Luiz Inácio Lula da Silva en 15 de los 17 sondeos incluidos. Una medición favorece al actual presidente y otra registra un empate en votos válidos.

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Las diferencias entre los candidatos varían según la firma encuestadora. Aunque varias mediciones muestran una ventaja cercana a un punto porcentual para Bolsonaro, otras registran brechas más amplias, mientras que dos sondeos presentan escenarios distintos al de la mayoría.

¿Qué muestran las encuestas sobre las elecciones en Brasil?

En la encuesta de PoderData/Aya, Flávio Bolsonaro obtiene el 51 % de los votos válidos, frente al 49 % de Lula. BTG/Nexus registra una diferencia más estrecha, con el candidato del PL en 50,3 % y el presidente en 49,7 %. Por su parte, AtlasIntel ubica a Bolsonaro en 51,1 % y a Lula en 48,9 %.

La medición de Indexa/Broadcast también da una ventaja de dos puntos porcentuales al senador, con 51 % frente a 49 %. En el sondeo de França, la diferencia es de 1,6 puntos, con resultados de 50,8 % para Bolsonaro y 49,2 % para Lula. CNT/MDA, por su parte, registra 50,5 % para el candidato del PL y 49,5 % para el aspirante del PT.

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Palver presenta cifras de 51 % para Bolsonaro y 49 % para Lula. En la encuesta de Futura, la diferencia es de 2,2 puntos porcentuales, con 51,1 % para el senador y 48,9 % para el presidente. DataTrends ubica a Bolsonaro en 51,5 % y a Lula en 48,5 %, mientras que Ipsespe/Abrapel registra 51,2 % frente a 48,8 %.

Entre las mediciones con una diferencia mayor está la de Gerp, que asigna el 53 % de los votos válidos a Flávio Bolsonaro y el 47 % a Lula. Real Time Big Data también muestra una ventaja para el candidato del PL, con 52 % frente a 48 %.

Veritá y Meio/Ideia coinciden en sus resultados: ambas encuestadoras ubican a Bolsonaro en 51,1 % y a Lula en 48,9 %. En Quaest, la diferencia es menor: el senador obtiene el 50,56 % y el presidente el 49,44 % de los votos válidos.

Los resultados de Datafolha y Vox Brasil se apartan de esa tendencia. Datafolha registra un empate del 50 % para cada candidato, mientras que Vox Brasil ubica a Lula en 50,6 % y a Bolsonaro en 49,4 %, lo que convierte a esta última en la única medición del balance que da ventaja al actual mandatario.

Datafolha registra empate en votos válidos

La encuesta de Datafolha, divulgada el 22 de octubre, ofrece una medición más detallada del escenario electoral. En los votos válidos, que excluyen los votos en blanco, nulos y los electores indecisos, ambos candidatos obtienen el 50 %.

Al considerar el total de la muestra, el resultado cambia: Flávio Bolsonaro registra el 47 % de la intención de voto y Lula el 46 %. Los votos en blanco o nulos representan el 5 %, mientras que el 2 % de los encuestados permanece indeciso.

La medición se realizó entre el 20 y el 22 de octubre, mediante 2.520 entrevistas presenciales en 154 municipios de Brasil, a electores de 16 años o más. Su margen de error es de dos puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95 %. El estudio fue contratado por Folha de S.Paulo y TV Globo y está registrado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) con el número BR-09709/2026.

Aprobación de Lula se ubica en 49 %

Datafolha también midió la percepción de los brasileños sobre el trabajo del presidente. El 49 % de los encuestados aprueba su gestión, frente al 48 % que la desaprueba. Otro 2 % no expresó una opinión sobre el tema.

En la encuesta anterior, la aprobación de Lula se ubicaba en el 48 % y la desaprobación en el 50 %. La evaluación general del Gobierno presenta resultados diferentes: el 36 % considera que la administración es buena u óptima, el 39 % la califica como mala o pésima y el 24 % la considera regular. El 1 % restante no respondió.

¿Cuándo son las elecciones en Brasil?

La segunda vuelta presidencial se celebrará este domingo 25 de octubre de 2026. Los electores deberán elegir entre Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

El balance de Poder360 muestra que Bolsonaro tiene una ventaja numérica en la mayoría de las encuestas recopiladas, aunque la magnitud de esa diferencia cambia entre los sondeos. Los resultados de Datafolha y Vox Brasil presentan escenarios distintos: la primera registra un empate en votos válidos y la segunda ubica a Lula por delante.

Estas mediciones reflejan la intención de voto recogida durante sus respectivos periodos de campo y no constituyen resultados electorales. La votación y el escrutinio oficial determinarán quién ocupará la Presidencia de Brasil.

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