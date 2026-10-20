Por: CENET

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La Cámara de Comercio de Montería ha dado un paso significativo hacia el fortalecimiento del sector agropecuario de Córdoba, a través de la firma de un memorando de cooperación con el Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares (IPEN), de Brasil. Según la entidad, este acuerdo busca identificar oportunidades de formación, intercambio técnico y transferencia de conocimiento, con el fin de conectar las necesidades productivas del departamento con avances científicos y tecnológicos, en particular, el uso pacífico de la energía nuclear y tecnologías asociadas. De acuerdo con la Cámara, la iniciativa pretende promover una agricultura más competitiva, sostenible y de alto valor agregado, facilitando el vínculo entre el sector empresarial y la investigación científica.

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La estrategia contempla tres líneas principales de trabajo: por un lado, el intercambio de conocimientos y buenas prácticas; en segundo lugar, el fortalecimiento de capacidades institucionales, técnicas y productivas; y, finalmente, el desarrollo de espacios de formación, capacitación e intercambio académico en temas de innovación y productividad agropecuaria. Álvaro Segrith Sepúlveda Salgado, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, enfatizó que la meta es acercar a empresarios y productores al conocimiento científico para enfrentar desafíos y generar nuevas oportunidades. A través de esta cooperación internacional, la Cámara espera contribuir a la competitividad del agro en Córdoba.

El Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares (IPEN), según lo expuesto, es una institución pública brasileña dedicada a la investigación científica y tecnológica en campos como energía, ambiente, materiales avanzados, biotecnología y aplicaciones radiológicas, especialmente orientadas a fines pacíficos. Entre las actividades previstas destaca una agenda en Brasil en la que participarán Mapagro, Sinergia Energy y Agromazorca, empresas de innovación en el sector productivo. Mapagro aporta experiencia en fumigación, fertilización y topografía con drones, reportando más de 250.000 hectáreas mapeadas y 50.000 hectáreas fumigadas en Colombia. Sinergia Energy ofrece conocimiento en energía solar, movilidad eléctrica y eficiencia energética, con más de 300 proyectos solares ejecutados en el Caribe colombiano. Por su parte, Agromazorca busca conocer aplicaciones tecnológicas e isotópicas para mejorar el manejo de suelos, la nutrición y la productividad de cultivos.

La propuesta de la Cámara de Comercio también incluye visitas técnicas al Centro de Energía Nuclear en Agricultura de la Universidad de São Paulo, con el objetivo de aprender sobre prácticas como irradiación de alimentos y uso de isótopos para la sostenibilidad agrícola. En resumen, este acercamiento internacional aspira a ampliar las conexiones de Córdoba y llevar la ciencia al servicio de las necesidades del sector agropecuario local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia la cooperación entre la Cámara de Comercio de Montería e IPEN al sector agropecuario de Córdoba?

La cooperación busca facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias científicas, con el objetivo de identificar soluciones tecnológicas innovadoras para los desafíos del agro en Córdoba. Empresas y productores del departamento podrán acceder a formación, transferencia de tecnologías y oportunidades que fortalezcan la competitividad y sostenibilidad del sector, aprovechando la experiencia del Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares (IPEN).

¿Qué aplicaciones pacíficas de la energía nuclear se están explorando para la agricultura en Córdoba?

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Montería, las aplicaciones pacíficas que se están considerando incluyen la irradiación de alimentos, el uso de isótopos para la sostenibilidad agrícola y tecnologías asociadas que mejoren la productividad y el manejo de suelos. El proyecto propone aprovechar la experiencia científica de Brasil para evaluar alternativas que impulsen la innovación agraria en el departamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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