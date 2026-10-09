La modelo e influencer brasileña Giane Alves falleció a los 32 años durante una visita médica de su hijo menor, de apenas 45 días de nacido. El episodio ocurrió el 2 de octubre de 2026 en Condeúba, municipio del estado de Bahía (Brasil), donde la mujer se encontraba junto a su familia.

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Según los reportes de medios brasileños, Alves se desvaneció mientras acompañaba al bebé a un control de rutina. El personal del centro médico intentó atenderla, pero no logró salvarle la vida. En ese momento se encontraban cerca su esposo, José Sobrinho, y sus hijos Gael, de siete años, y Felipe, el recién nacido.

La noticia tomó por sorpresa a quienes conocían a la modelo. Su representante, Miguel Crispim, señaló que llevaba una vida saludable y que no tenía antecedentes médicos conocidos que hicieran anticipar una situación de esa gravedad.

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Qué se sabe sobre la causa de muerte de la modelo

Crispim informó que Alves sufrió un infarto agudo de miocardio. Al recordar cómo era su vida cotidiana, destacó que cuidaba sus hábitos y se mantenía pendiente de su salud.

“Ella tiene una trayectoria de carrera maravillosa, es una niña muy dedicada, no bebía, no fumaba, tenía una vida saludable”, afirmó el representante, según una traducción publicada por CNN Brasil.

Hasta el momento, los reportes consultados no incluyen un informe médico detallado sobre las circunstancias del fallecimiento. Por eso, la información sobre la causa de muerte corresponde a lo comunicado por su representante a los medios.

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Giane Alves trabajó en una estación de gasolina antes de ser modelo

Antes de entrar en la industria de la moda, Alves trabajó en una estación de servicio en São Paulo. Allí una cazatalentos se fijó en ella y le abrió la posibilidad de vincularse con una agencia. Su carrera como modelo comenzó alrededor de 2015 y, con el tiempo, consiguió oportunidades fuera de Brasil.

Su recorrido incluyó participaciones en la São Paulo Fashion Week y trabajos en ciudades como Nueva York, Londres y Milán. También apareció en publicaciones como Vogue Brasil, Vogue Italia, L’Officiel y Elle, de acuerdo con los perfiles difundidos por medios de comunicación.

Ese camino la llevó de un empleo cotidiano a una carrera con proyección internacional. Sin embargo, en los últimos años había decidido volver a Condeúba para permanecer cerca de su familia y alejarse del ritmo de las grandes ciudades.

La maternidad ocupaba un lugar importante en su vida

Alves era madre de dos niños. Gael tenía siete años y Felipe había nacido alrededor de mes y medio antes de la muerte de la modelo. En sus redes sociales compartía algunos momentos de su vida personal y expresaba el valor que tenía para ella la maternidad.

En mayo de 2022, durante el Día de la Madre, publicó el mensaje: “Nada es tan especial como ser madre”.

Su regreso a Bahía estuvo relacionado con el deseo de pasar más tiempo con sus hijos, según las declaraciones de su representante recogidas por la prensa. Su fallecimiento ocurrió precisamente cuando acompañaba al menor a una consulta médica.

La modelo deja a su esposo y a sus dos hijos. Su muerte fue reportada por medios de Brasil y Colombia, que destacaron tanto las circunstancias del episodio como su recorrido profesional en la industria de la moda.

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